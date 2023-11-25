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В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка - РИА Новости, 25.11.2023
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Туризм
 
13:04 25.11.2023 (обновлено: 15:16 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html
В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка
В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка - РИА Новости, 25.11.2023
В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка
Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:04
2023-11-25T15:16
туризм
витебская область
россия
новости - туризм
белоруссия
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике.Накануне вечером на автодороге граница Российской Федерации - Витебск вблизи деревни Вархи (северо-восток Витебской области) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры направлены по месту жительства."Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Витебск. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.Отмечается, что россиянка была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение."Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе.В свою очередь пресс-служба Витебского облисполкома сообщила в субботу, что все доставленные в больницу после ДТП пациенты были обследованы узкими специалистами, тяжелых травм нет."Из числа доставленных в больницы пациентов один госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медпомощи. Остальным пациентам оказана необходимая помощь и назначено лечение амбулаторно", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram - канале исполкома.Отмечается, что 6 человек, среди которых двое детей, обратились к медикам самостоятельно. Пациенты были обследованы специалистами, всем назначено амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20231124/avariya-1911541639.html
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витебская область, россия, новости - туризм, белоруссия
Туризм, Витебская область, Россия, Новости - Туризм, Белоруссия
В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка

В ДТП с туристическим автобусом в Витебской области пострадала россиянка

© Фото : МВД Белоруссии/TelegramДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии
ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : МВД Белоруссии/Telegram
ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии
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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике.
Накануне вечером на автодороге граница Российской Федерации - Витебск вблизи деревни Вархи (северо-восток Витебской области) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры направлены по месту жительства.
"Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Витебск. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Отмечается, что россиянка была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.
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"Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе.
В свою очередь пресс-служба Витебского облисполкома сообщила в субботу, что все доставленные в больницу после ДТП пациенты были обследованы узкими специалистами, тяжелых травм нет.
"Из числа доставленных в больницы пациентов один госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медпомощи. Остальным пациентам оказана необходимая помощь и назначено лечение амбулаторно", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram - канале исполкома.
Отмечается, что 6 человек, среди которых двое детей, обратились к медикам самостоятельно. Пациенты были обследованы специалистами, всем назначено амбулаторное лечение.
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