https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка - РИА Новости, 25.11.2023

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка

Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:04

2023-11-25T13:04

2023-11-25T15:16

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МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике.Накануне вечером на автодороге граница Российской Федерации - Витебск вблизи деревни Вархи (северо-восток Витебской области) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры направлены по месту жительства."Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Витебск. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы посольства.Отмечается, что россиянка была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение."Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе.В свою очередь пресс-служба Витебского облисполкома сообщила в субботу, что все доставленные в больницу после ДТП пациенты были обследованы узкими специалистами, тяжелых травм нет."Из числа доставленных в больницы пациентов один госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медпомощи. Остальным пациентам оказана необходимая помощь и назначено лечение амбулаторно", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram - канале исполкома.Отмечается, что 6 человек, среди которых двое детей, обратились к медикам самостоятельно. Пациенты были обследованы специалистами, всем назначено амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20231124/avariya-1911541639.html

https://ria.ru/20231006/samolet-1901019321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

витебская область, россия, новости - туризм, белоруссия