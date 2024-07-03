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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых - РИА Новости, 03.07.2024
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Туризм
 
10:43 03.07.2024 (обновлено: 15:21 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых - РИА Новости, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:43
2024-07-03T15:21
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA."В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении.По информации агентства, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их доставили в ближайшие больницы.Полиция начала расследование происшествия. Позже IHA уточнило, что в аварии пострадали 16 россиян и четверо граждан Белоруссии. Водитель скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
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турция, дтп
Туризм, Турция, ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых

В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП

© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Nehir Haber
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении.
© Фото : Nehir HaberДТП с автобусом в Анталье
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Nehir Haber
ДТП с автобусом в Анталье
По информации агентства, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их доставили в ближайшие больницы.
Полиция начала расследование происшествия.
Позже IHA уточнило, что в аварии пострадали 16 россиян и четверо граждан Белоруссии. Водитель скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
 
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