https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых - РИА Новости, 03.07.2024

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:43

2024-07-03T10:43

2024-07-03T15:21

туризм

турция

дтп

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает агентство IHA."В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении.По информации агентства, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их доставили в ближайшие больницы.Полиция начала расследование происшествия. Позже IHA уточнило, что в аварии пострадали 16 россиян и четверо граждан Белоруссии. Водитель скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

турция

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турция, дтп