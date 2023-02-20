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Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы

Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы - РИА Новости, 20.02.2023

Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы

Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:16

2023-02-20T11:16

2023-02-20T11:34

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает индонезийского агентство ANTARA со ссылкой на стражей порядка. По данным полиции, столкновение произошло в пятницу, 17 февраля, когда гражданин РФ на мотоцикле захотел обогнать идущую впереди машину. Однако вместо этого мужчина врезался в мопед, которым управлял местный житель. В результате россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец — травмы правой руки и грудной клетки. Последний в настоящее время все еще находится на лечении в больнице. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Кетут Сукади заявил, что спустя двое суток после инцидента гражданин России сбежал из больницы во время лечения полученных травм. "Наши сотрудники все еще разыскивают сбежавшего из больницы преступника. Вероятно, он хотел уйти от ответственности. Помимо того, что иностранец не вернул мотоцикл в прокат, он также не оплатил лечение в больнице. Есть подозрение, что он (россиянин - ред.) ехал в нетрезвом виде", — сообщил Сукади.

https://ria.ru/20211016/dtp-1754861775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бали, россия, в мире, новости - туризм