11:16 20.02.2023 (обновлено: 11:34 20.02.2023)
Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы
Полиция Бали разыскивает сбежавшего из больницы россиянина, который сбил местного жителя
Дорожное движение на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает индонезийского агентство ANTARA со ссылкой на стражей порядка.
По данным полиции, столкновение произошло в пятницу, 17 февраля, когда гражданин РФ на мотоцикле захотел обогнать идущую впереди машину. Однако вместо этого мужчина врезался в мопед, которым управлял местный житель. В результате россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец — травмы правой руки и грудной клетки. Последний в настоящее время все еще находится на лечении в больнице.
Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Кетут Сукади заявил, что спустя двое суток после инцидента гражданин России сбежал из больницы во время лечения полученных травм.
"Наши сотрудники все еще разыскивают сбежавшего из больницы преступника. Вероятно, он хотел уйти от ответственности. Помимо того, что иностранец не вернул мотоцикл в прокат, он также не оплатил лечение в больнице. Есть подозрение, что он (россиянин - ред.) ехал в нетрезвом виде", — сообщил Сукади.
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