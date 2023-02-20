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Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы - РИА Новости, 20.02.2023
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Туризм
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Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы
Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы - РИА Новости, 20.02.2023
Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы
Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:16
2023-02-20T11:34
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает индонезийского агентство ANTARA со ссылкой на стражей порядка. По данным полиции, столкновение произошло в пятницу, 17 февраля, когда гражданин РФ на мотоцикле захотел обогнать идущую впереди машину. Однако вместо этого мужчина врезался в мопед, которым управлял местный житель. В результате россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец — травмы правой руки и грудной клетки. Последний в настоящее время все еще находится на лечении в больнице. Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Кетут Сукади заявил, что спустя двое суток после инцидента гражданин России сбежал из больницы во время лечения полученных травм. "Наши сотрудники все еще разыскивают сбежавшего из больницы преступника. Вероятно, он хотел уйти от ответственности. Помимо того, что иностранец не вернул мотоцикл в прокат, он также не оплатил лечение в больнице. Есть подозрение, что он (россиянин - ред.) ехал в нетрезвом виде", — сообщил Сукади.
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бали, россия, в мире, новости - туризм
Бали, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
11:16 20.02.2023 (обновлено: 11:34 20.02.2023)
 
Полиция Бали разыскивает виновного в ДТП россиянина, сбежавшего из больницы

Полиция Бали разыскивает сбежавшего из больницы россиянина, который сбил местного жителя

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Дорожное движение на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция индонезийской провинции Бали объявила в розыск сбежавшего из больницы россиянина по имени Дмитрий, который на мотоцикле сбил местного жителя, передает индонезийского агентство ANTARA со ссылкой на стражей порядка.
По данным полиции, столкновение произошло в пятницу, 17 февраля, когда гражданин РФ на мотоцикле захотел обогнать идущую впереди машину. Однако вместо этого мужчина врезался в мопед, которым управлял местный житель. В результате россиянин получил перелом правой руки и ссадину на левом ухе, а балиец — травмы правой руки и грудной клетки. Последний в настоящее время все еще находится на лечении в больнице.
Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Кетут Сукади заявил, что спустя двое суток после инцидента гражданин России сбежал из больницы во время лечения полученных травм.
"Наши сотрудники все еще разыскивают сбежавшего из больницы преступника. Вероятно, он хотел уйти от ответственности. Помимо того, что иностранец не вернул мотоцикл в прокат, он также не оплатил лечение в больнице. Есть подозрение, что он (россиянин - ред.) ехал в нетрезвом виде", — сообщил Сукади.
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