https://ria.ru/20231228/dtp-1918839632.html

В Грузии в ДТП погибла россиянка

В Грузии в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 28.12.2023

В Грузии в ДТП погибла россиянка

Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:27

2023-12-28T19:27

2023-12-28T19:27

туризм

авто

россия

грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". "Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России", - говорится в сообщении телеканала. По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов. Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html

россия

грузия

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Наталья Макарова

авто, россия, грузия