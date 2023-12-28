https://ria.ru/20231228/dtp-1918839632.html
В Грузии в ДТП погибла россиянка
В Грузии в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 28.12.2023
В Грузии в ДТП погибла россиянка
Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:27
2023-12-28T19:27
2023-12-28T19:27
туризм
авто
россия
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". "Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России", - говорится в сообщении телеканала. По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов. Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, россия, грузия
Туризм, Авто, Россия, Грузия
В Грузии в ДТП погибла россиянка
"Рустави 2": россиянка погибла в ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша в Грузии
ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
«
"Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов.
Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется.
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