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В Грузии в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
19:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/dtp-1918839632.html
В Грузии в ДТП погибла россиянка
В Грузии в ДТП погибла россиянка - РИА Новости, 28.12.2023
В Грузии в ДТП погибла россиянка
Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:27
2023-12-28T19:27
туризм
авто
россия
грузия
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2". "Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России", - говорится в сообщении телеканала. По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов. Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html
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авто, россия, грузия
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В Грузии в ДТП погибла россиянка

"Рустави 2": россиянка погибла в ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша в Грузии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкМашина медицинской скорой помощи в Грузии
Машина медицинской скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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ТБИЛИСИ, 28 дек - РИА Новости. Гражданка Россия погибла в результате ДТП в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2".
«
"Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля - туристка, гражданка России", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телекомпании, в легковом автомобиле находились еще несколько российских туристов.
Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, точное число не уточняется.
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