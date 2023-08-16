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Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
13:56 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/abkhaziya-1890394543.html
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы - РИА Новости, 16.08.2023
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы
Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:56
2023-08-16T13:56
туризм
санкт-петербург
абхазия
новости - туризм
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СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Утром 10 августа по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Гагрскую районную больницу. "У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой", - сказал представитель ведомства. Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения из-за увеличения количества аварий со смертельным исходом.
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санкт-петербург, абхазия, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Абхазия, Новости - Туризм
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы

Российских туристов, попавших в ДТП по дороге на Рицу, выписали из больницы

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль скорой помощи в Абхазии
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль скорой помощи в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Утром 10 августа по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Гагрскую районную больницу.
"У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой", - сказал представитель ведомства.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения из-за увеличения количества аварий со смертельным исходом.
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