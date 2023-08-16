https://ria.ru/20230816/abkhaziya-1890394543.html

Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы

Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы - РИА Новости, 16.08.2023

Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы

Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:56

2023-08-16T13:56

2023-08-16T13:56

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абхазия

новости - туризм

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СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Утром 10 августа по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Гагрскую районную больницу. "У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой", - сказал представитель ведомства. Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения из-за увеличения количества аварий со смертельным исходом.

https://ria.ru/20230815/arest-1890312370.html

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абхазия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, абхазия, новости - туризм