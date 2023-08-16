https://ria.ru/20230816/abkhaziya-1890394543.html
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы - РИА Новости, 16.08.2023
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы
Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:56
2023-08-16T13:56
2023-08-16T13:56
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СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики. Утром 10 августа по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга 1959 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Гагрскую районную больницу. "У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой", - сказал представитель ведомства. Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения из-за увеличения количества аварий со смертельным исходом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, абхазия, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Абхазия, Новости - Туризм
Российских туристов, попавших в Абхазии в ДТП, выписали из больницы
Российских туристов, попавших в ДТП по дороге на Рицу, выписали из больницы
СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Российские туристы, попавшие в Абхазии в автомобильную аварию по дороге на Рицу, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Утром 10 августа по дороге на озеро Рица перевернулся автомобиль с четырьмя туристами. Погибла жительница Санкт-Петербурга
1959 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Гагрскую районную больницу.
"У всех пострадавших были легкие повреждения, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. После чего они были отпущены домой", - сказал представитель ведомства.
Ранее министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения из-за увеличения количества аварий со смертельным исходом.
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