https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП - РИА Новости, 21.10.2023
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:53
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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.По данным дипмиссии, в пятницу в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем."За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили в дипмиссии."По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - подчеркнули в консульстве.Турецкие СМИ ранее сообщали, что два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян и двое водителей - граждан Турции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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россия, турция, анталья (провинция), в мире
Россия, Турция, Анталья (провинция), В мире
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
Генконсульство РФ в Анталье: пятерым россиянам оказали медпомощь после ДТП
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
По данным дипмиссии, в пятницу в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
"За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили в дипмиссии.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - подчеркнули в консульстве.
Турецкие СМИ ранее сообщали, что два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции
в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян и двое водителей - граждан Турции.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году