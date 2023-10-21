Рейтинг@Mail.ru
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 21.10.2023 (обновлено: 18:53 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП - РИА Новости, 21.10.2023
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП
Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:30
2023-10-21T18:53
россия
турция
анталья (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.По данным дипмиссии, в пятницу в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем."За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили в дипмиссии."По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - подчеркнули в консульстве.Турецкие СМИ ранее сообщали, что два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян и двое водителей - граждан Турции.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
россия
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анталья (провинция), в мире
Россия, Турция, Анталья (провинция), В мире
В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП

Генконсульство РФ в Анталье: пятерым россиянам оказали медпомощь после ДТП

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
По данным дипмиссии, в пятницу в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
"За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили в дипмиссии.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - подчеркнули в консульстве.
Турецкие СМИ ранее сообщали, что два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян и двое водителей - граждан Турции.
ДТП на 1295 км федеральной автодороги Р-255 Сибирь
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
15 июля, 11:25
 
РоссияТурцияАнталья (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала