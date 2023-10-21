https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html

В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП

В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП - РИА Новости, 21.10.2023

В Анталье пятерым российским туристам оказали медпомощь после ДТП

Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов,... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:30

2023-10-21T18:30

2023-10-21T18:53

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СТАМБУЛ, 21 окт - РИА Новости. Пятеро граждан РФ обратились за медицинской помощью, одна женщина прооперирована после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.По данным дипмиссии, в пятницу в районе города Манавгат провинции Анталья микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем."За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили в дипмиссии."По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - подчеркнули в консульстве.Турецкие СМИ ранее сообщали, что два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья, госпитализированы как минимум пятеро россиян и двое водителей - граждан Турции.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

россия

турция

анталья (провинция)

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россия, турция, анталья (провинция), в мире