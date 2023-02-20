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В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска
В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска - РИА Новости, 20.02.2023
В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска
Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в клинике в Индонезии, сообщила РИА Новости близкая подруга РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:43
2023-02-20T15:43
2023-02-20T15:43
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в клинике в Индонезии, сообщила РИА Новости близкая подруга Анжелики. Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля, в Индонезию она прибыла с молодым человеком накануне. Она ехала на мопеде и ударилась головой после того, как вылетела из сиденья. Удар был настолько сильный, что на девушке раскололся защитный шлем. У Анжелики диагностировали перелом черепа, некоторое время она не приходила в себя. "Анжелика скончалась", - сообщила близкая подруга девушки корреспонденту РИА Новости. Она добавила, что будет благодарна любой поддержке в организации перевоза Анжелики на Родину.
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дтп, в мире, россия, новосибирск, бали, индонезия, новости - туризм
ДТП, В мире, Россия, Новосибирск, Бали, Индонезия, Новости - Туризм
В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска
На Бали погибла жительница Новосибирска, попавшая в ДТП на мопеде
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в клинике в Индонезии, сообщила РИА Новости близкая подруга Анжелики.
Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля, в Индонезию она прибыла с молодым человеком накануне. Она ехала на мопеде и ударилась головой после того, как вылетела из сиденья. Удар был настолько сильный, что на девушке раскололся защитный шлем. У Анжелики диагностировали перелом черепа, некоторое время она не приходила в себя.
"Анжелика скончалась", - сообщила близкая подруга девушки корреспонденту РИА Новости. Она добавила, что будет благодарна любой поддержке в организации перевоза Анжелики на Родину.