https://ria.ru/20230220/bali-1853186266.html

В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска

В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска - РИА Новости, 20.02.2023

В ДТП на Бали погибла жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в клинике в Индонезии, сообщила РИА Новости близкая подруга РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:43

2023-02-20T15:43

2023-02-20T15:43

дтп

в мире

россия

новосибирск

бали

индонезия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Жительница Новосибирска Анжелика Чудоякова, попавшая в ДТП на индонезийском острове Бали, скончалась в клинике в Индонезии, сообщила РИА Новости близкая подруга Анжелики. Чудоякова получила серьезные травмы в ДТП на Бали 12 февраля, в Индонезию она прибыла с молодым человеком накануне. Она ехала на мопеде и ударилась головой после того, как вылетела из сиденья. Удар был настолько сильный, что на девушке раскололся защитный шлем. У Анжелики диагностировали перелом черепа, некоторое время она не приходила в себя. "Анжелика скончалась", - сообщила близкая подруга девушки корреспонденту РИА Новости. Она добавила, что будет благодарна любой поддержке в организации перевоза Анжелики на Родину.

россия

новосибирск

бали

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дтп, в мире, россия, новосибирск, бали, индонезия, новости - туризм