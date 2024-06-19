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Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 19.06.2024

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T00:35

2024-06-19T00:35

2024-06-19T00:35

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владимир путин

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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года. В 2012 году уровень дипломатических отношений России с Вьетнамом был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства.Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие – Договор об основах дружественных отношений (1994) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001). Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин – в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев – в 2010 году). 28 июня - 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. 6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего в России с рабочим визитом.Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 17 октября 2023 года состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекин (КНР).Руководители государств и правительств также регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий.6 апреля 2023 года в Ханое прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.Также в рамках своего визита в Социалистическую Республику Вьетнам Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко вместе со своим вьетнамским коллегой вице-премьером Чан Хонг Ха посетили мероприятия форума "Россия – Вьетнам: новые возможности и перспективы сотрудничества". Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.В марте 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. 24-25 февраля 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Хошимин (Вьетнам), где принял участие в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире"."На полях" мероприятия состоялись краткие беседы Сергея Лаврова с членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарем Комитета Компартии Вьетнама Хошимина Нгуен Тхиен Няном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. 31 июля 2019 года в Бангкоке "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. 28 сентября состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. 6 июля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Вьетнам, где провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и встречи с высшим руководством страны. 12 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Буй Тхань Шона.30 августа 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву. Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.В декабре 2019 года состоялся визит в Россию председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Состоялись встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. В рамках визита Нгуен Тхи Ким Нган посетила Татарстан, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым. В феврале 2023 года делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным посетила Вьетнам с рабочим визитом.15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом. В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В рамках визита прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. 22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама. 16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России (2008-2024) Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом. В ходе визита Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Александру Пушкину в Ханое. 21 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Лам, который посетил Москву с рабочим визитом. 6 июля 2023 года министр обороны Российской Федерации генерал армии (2012-2024) Сергей Шойгу провел переговоры c заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны. 15 августа 2023 года Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности. Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Во многом его развитие стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Он стал первым государством, с которым ЕАЭС подписал этот документ в 2015 году. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.В 2022 году из-за негативного воздействия санкций против России объем двустороннего товарооборота достиг порядка 3,6 миллиарда долларов.По данным Главного таможенного управления Вьетнама, за первые семь месяцев 2023 года двусторонний товарооборот достиг 1,88 миллиарда долларов, снизившись на 15,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года и на 37,8% по сравнению с 2021 годом. При этом быстро восстановился экспорт товаров из Вьетнама в Россию. Если в первом квартале 2023 года он сократился на 32%, то за первые семь месяцев 2023 года – на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, достигнув 931,1 миллиона долларов. Экспорт кофе вырос на 58,1%, риса на 263,1%, каучука на 31,5%, резиновых изделий на 107,8%.Импорт товаров из РФ за первые семь месяцев 2023 года снизился на 25,2% и достиг 950,8 миллиона долларов. У России есть потенциал для увеличения поставок нефтепродуктов, угля, металлов, каучука и различных видов полиэтилена, возможности для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров – пшеницы, меслина, кукурузы и соевых бобов.В числе наиболее перспективных товаров для увеличения вьетнамских поставок в Россию – телефоны, компьютеры, телевизоры, электронные интегральные схемы, а также автокомплектующие, пневматические шины, мебель, обувь и одежда.Целью по объему товарооборота между Россией и Вьетнамом является его увеличение до 10 миллиардов долларов к 2025 году. Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 6 апреля 2023 года прошло очередное 24-е заседание комиссии.В 2019 году был создан Российско-Вьетнамский Деловой Совет. Его очередное заседание прошло 27 марта 2024. 6-8 декабря 2023 года в Ханое прошла 5-я Российско-Вьетнамская промышленная выставка "Expo-Russia Vietnam 2023". Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории РФ и Вьетнама. В 2006 году в Ханое был создан Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Его учредители – Банк ВТБ (ПАО) и Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Они владеют равными долями (по 50%) уставного капитала. Это первый реально действующий проект сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир". Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз".Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в стенах центра на постоянной основе работают 26 российских специалистов.6 апреля 2023 года в Ханое было подписано обновленное Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий. Оно предусматривает организацию совместных морских научных экспедиций, в том числе в исключительной экономической зоне Вьетнама, проведение совместных научных мероприятий двух академий и реализацию программ международной академической мобильности научных и научно-педагогических работников. 6 апреля 2023 года было подписано Соглашение о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое. Его участники – Дальневосточный федеральный университет, ПАО "Сбербанк" и Ханойский государственный университет. Центр будет выполнять задачи по разработке решений в сфере обработки и использования спутниковых снимков, безопасности и кибербезопасности, а также в транспортно-логистической области. На его базе планируется создание опорного центра взаимодействия по вопросам искусственного интеллекта с АТЭС и АСЕАН.В 2023 году завершилась реализация 16 проектов по линии сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований с Вьетнамской академией наук и технологий по всем областям естественнонаучных направлений. Продолжается финансирование 12 проектов в рамках взаимодействия фонда с Вьетнамской академией общественных наук, в том числе в области социологии, этнографии и экономики.1 декабря 2023 года в Ханое состоялось 4-е заседание Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий МПК. Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. В 1951-1991 годах около 30 тысяч граждан Вьетнама получили высшее, а также среднее и специальное образование, преимущественно техническое, в СССР.В настоящее время в университетах РФ обучается более трех тысяч граждан Вьетнама.Россия выделяет Вьетнаму одну из самых крупных квот на обучение иностранных граждан – 1000 мест в год. В Ханое запланировано открытие российско-вьетнамской школы на 900 учащихся. Проект получил принципиальное одобрение со стороны правительства Вьетнама. В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. 17-23 апреля 2023 года в Российском доме международного научно-технического сотрудничества прошла Неделя Вьетнама в формате фестиваля: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам – ворота в Азию". Россия и Вьетнам активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В марте 2021 года Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".Перспективным направление сотрудничества является туризм.В 2019 году Вьетнам посетило около 600 тысяч российских граждан. В 2022 году число поездок составило порядка 5,5 тысячи. В 2023 году Вьетнам стал постепенно возвращаться в рейтинг популярных зимних направлений у россиян. Туристов привлекает безвизовый въезд на 45 дней и возможность снятия денег с российских карт в банкоматах вьетнамско-российского банка VRB. Для наращивания взаимного турпотока в апреле 2023 года российской стороной было предложено открыть национальные туристические офисы в России и Вьетнаме. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, вьетнам, россия, ханой, сергей лавров, вячеслав володин, владимир путин