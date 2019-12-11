МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Вьетнаму перейти на расчеты в национальных валютах.
"Нам было бы правильно переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах, для расширения такой практики важно принятие необходимой правовой базы. Было бы правильно более активно использовать потенциал совместного Вьетнамско-российского банка в обслуживании крупных инвестиционных проектов", - сказал Володин в ходе первого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
Спикер Госдумы полагает, что эти темы можно было бы обсудить в ходе второго заседания комиссии. Стороны договорились, что оно пройдет во Вьетнаме.