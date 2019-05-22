Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама

"Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, мы обсуждали самые разные вопросы, и они (переговоры - ред.) подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка",- сказал Медведев по итогам встречи.