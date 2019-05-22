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РИА Новости

Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком подтвердили настрой двух стран на укрепление стратегического партнерства, заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
"Переговоры, как обычно, прошли в дружественной атмосфере, мы обсуждали самые разные вопросы, и они (переговоры - ред.) подтвердили наш взаимный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, в основе которого многолетняя дружба, солидарность и взаимная поддержка",- сказал Медведев по итогам встречи.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Вчера, 13:58
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Нгуен Суан ФукДмитрий МедведевВьетнамРоссия
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