https://ria.ru/20230406/tovarooborot-1863411429.html

Чернышенко озвучил цель по товарообороту между Россией и Вьетнамом

Чернышенко озвучил цель по товарообороту между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 06.04.2023

Чернышенко озвучил цель по товарообороту между Россией и Вьетнамом

Цель по объему товарооборота между Россией и Вьетнамом составляет 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:24

2023-04-06T11:24

2023-04-06T11:58

вьетнам

россия

сша

дмитрий чернышенко

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торговля

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ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Цель по объему товарооборота между Россией и Вьетнамом составляет 10 миллиардов долларов к 2025 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии."В текущих условиях мы продолжаем двигаться по траектории осмысленного и устойчивого развития. Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом - один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в 10 миллиардов долларов США товарооборота к 2025 году", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.Для достижения этой цели, по его словам, будет разработан комплексный план действий по основным направлениям совместной работы, таким как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. "Отраслевым рабочим группам в структуре межправкомиссии будут поставлены эти задачи. Она также пополнится как минимум еще двумя новыми рабочими группами – по транспорту и по цифровой трансформации", - добавил вице-премьер.Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха подписали итоговый протокол заседания комиссии. В присутствии вице-премьеров также были подписаны соглашения о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий и о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое.В состав российской делегации вошли более 50 представителей российских министерств, ведомств и компаний. Следующее заседание российско-вьетнамской межправкомиссии пройдет в России.

https://ria.ru/20230406/raschety-1863390161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вьетнам, россия, сша, дмитрий чернышенко, российская академия наук, торговля, в мире