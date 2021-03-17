https://ria.ru/20210317/vetnam-1601632456.html

Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства

Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:22

2021-03-17T13:22

2021-03-17T13:22

россия

нгуен фу чонг

вьетнам

николай патрушев

ханой

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg

ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили вопросы партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.Основное внимание в ходе встречи было уделено теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и вьетнамскими профильными ведомствами.Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.

https://ria.ru/20190911/1558591541.html

https://ria.ru/20210317/khanoy-1601577625.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нгуен фу чонг, вьетнам, николай патрушев, ханой, в мире