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Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства
Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:22
2021-03-17T13:22
россия
нгуен фу чонг
вьетнам
николай патрушев
ханой
в мире
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ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили вопросы партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.Основное внимание в ходе встречи было уделено теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и вьетнамскими профильными ведомствами.Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.
https://ria.ru/20190911/1558591541.html
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россия, нгуен фу чонг, вьетнам, николай патрушев, ханой, в мире

Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства

13:22 17.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили вопросы партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.
Основное внимание в ходе встречи было уделено теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань - РИА Новости, 1920, 11.09.2019
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Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.
Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и вьетнамскими профильными ведомствами.
Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.
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РоссияНгуен Фу ЧонгВьетнамНиколай ПатрушевХанойВ мире
 
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