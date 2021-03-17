Патрушев обсудил с президентом Вьетнама углубление партнерства
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент республики Нгуен Фу Чонг и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Ханое обсудили вопросы партнерства двух стран, сообщили в пресс-службе Совбеза.
Основное внимание в ходе встречи было уделено теме углубления стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также вопросам дальнейшего развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. "Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений как в сфере безопасности, так и в области торгово-экономического взаимодействия", - отметили в пресс-службе Совбеза РФ.
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Собеседники подчеркнули, что основой двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Ханоя являются многолетние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества России и Вьетнама.
Высший руководитель Вьетнама дал высокую оценку состоявшимся двусторонним консультациям по вопросам безопасности между Совбезом РФ и вьетнамскими профильными ведомствами.
Патрушев находится во Вьетнаме с рабочим визитом 16-17 марта.