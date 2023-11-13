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Вьетнам вернулся в рейтинг популярных зимних направлений у россиян - РИА Новости, 13.11.2023
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Туризм
 
18:23 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/vetnam-1909090711.html
Вьетнам вернулся в рейтинг популярных зимних направлений у россиян
Вьетнам вернулся в рейтинг популярных зимних направлений у россиян - РИА Новости, 13.11.2023
Вьетнам вернулся в рейтинг популярных зимних направлений у россиян
Вьетнам постепенно возвращается в рейтинг популярных зимних направлений, туроператоры отмечают рост продаж на этот сезон и период новогодних каникул, даже... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:23
2023-11-13T18:23
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
вьетнам
нячанг
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вьетнам постепенно возвращается в рейтинг популярных зимних направлений, туроператоры отмечают рост продаж на этот сезон и период новогодних каникул, даже несмотря на отсутствие прямых рейсов, сообщает RTN.Туристов привлекает безвизовый въезд на 45 дней и возможность снятия денег с российских карт в банкоматах вьетнамско-российского банка VRB.С 15 ноября Fun&amp;Sun запускает полетную программу в Камрань на рейсах казахстанской авиакомпании Scat Airlines с посадкой в Алматы. PR-директор туроператора Ольга Иванова сообщила RTN, что в отсутствие прямых перелетов из Москвы такой формат путешествий востребован."Динамика продаж позитивная, на первые рейсы загрузка почти 80 процентов. Спрос примерно на уровне 2022 года, распределяется равномерно по зиме, но на Новый год, разумеется, выше. Запрашивают от девяти до 16 ночей, в топ-3 курортов входят Нячанг, Муйне и Фантьет", – уточнила Иванова. По ее словам, в прошлом зимнем сезоне Fun&amp;Sun отправил во Вьетнам около трех тысяч туристов.По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, активность продаж по сравнению с прошлым годом выросла на 30 процентов. В основном бронируют отели на декабрь-январь, но есть заказы и на более дальние даты, вплоть до апреля следующего года. Много заявок на новогодний период и в целом на январь поступает на южные курорты страны – Муйне, Нячанг, остров Фукуок. Популярная продолжительность поездок составляет от девяти до 14 ночей.В компании Oriental Discovery спрос на Вьетнам пока оценивают как сравнительно низкий из-за роста цен на направлении, которое традиционно считалось дешевым. Начальник отдела продаж Наталья Дальбинова рассказала, что прежде всего отдых во Вьетнаме подорожал за счет перевозки. Если раньше билет стоил порядка 35-40 тысяч рублей, то теперь – минимум 100 тысяч.В "Русском Экспрессе" стоимость наземного обслуживания на вьетнамских курортах начинается от 16,5 тысячи рублей на двоих в отеле категории "три звезды". Пакетные туры рассчитаны с авиабилетами из свободной продажи. Экскурсионное обслуживание туристы предпочитают заказывать, как правило, уже на месте. Наиболее популярны рейсы Qatar Airways со стоимостью билетов от 700 долларов, а также китайские перевозчики – например, билет из Москвы с пересадкой в Гуанчжоу обойдется от 500 долларов.По данным Погранслужбы ФСБ РФ, до пандемии в 2019 году Вьетнам посетило около 600 тысяч российских граждан. В 2022 году число поездок составило порядка 5,5 тысячи.
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новости - туризм, туризм, туристы, вьетнам, нячанг, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Вьетнам, Нячанг, куда можно лететь, Отдых на море
Вьетнам вернулся в рейтинг популярных зимних направлений у россиян

У российских туристов вырос интерес к Вьетнаму, хотя прямых рейсов пока нет

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПляж Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме
Пляж Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вьетнам постепенно возвращается в рейтинг популярных зимних направлений, туроператоры отмечают рост продаж на этот сезон и период новогодних каникул, даже несмотря на отсутствие прямых рейсов, сообщает RTN.
Туристов привлекает безвизовый въезд на 45 дней и возможность снятия денег с российских карт в банкоматах вьетнамско-российского банка VRB.
С 15 ноября Fun&Sun запускает полетную программу в Камрань на рейсах казахстанской авиакомпании Scat Airlines с посадкой в Алматы. PR-директор туроператора Ольга Иванова сообщила RTN, что в отсутствие прямых перелетов из Москвы такой формат путешествий востребован.
"Динамика продаж позитивная, на первые рейсы загрузка почти 80 процентов. Спрос примерно на уровне 2022 года, распределяется равномерно по зиме, но на Новый год, разумеется, выше. Запрашивают от девяти до 16 ночей, в топ-3 курортов входят Нячанг, Муйне и Фантьет", – уточнила Иванова. По ее словам, в прошлом зимнем сезоне Fun&Sun отправил во Вьетнам около трех тысяч туристов.
По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, активность продаж по сравнению с прошлым годом выросла на 30 процентов. В основном бронируют отели на декабрь-январь, но есть заказы и на более дальние даты, вплоть до апреля следующего года. Много заявок на новогодний период и в целом на январь поступает на южные курорты страны – Муйне, Нячанг, остров Фукуок. Популярная продолжительность поездок составляет от девяти до 14 ночей.
В компании Oriental Discovery спрос на Вьетнам пока оценивают как сравнительно низкий из-за роста цен на направлении, которое традиционно считалось дешевым. Начальник отдела продаж Наталья Дальбинова рассказала, что прежде всего отдых во Вьетнаме подорожал за счет перевозки. Если раньше билет стоил порядка 35-40 тысяч рублей, то теперь – минимум 100 тысяч.
В "Русском Экспрессе" стоимость наземного обслуживания на вьетнамских курортах начинается от 16,5 тысячи рублей на двоих в отеле категории "три звезды". Пакетные туры рассчитаны с авиабилетами из свободной продажи. Экскурсионное обслуживание туристы предпочитают заказывать, как правило, уже на месте. Наиболее популярны рейсы Qatar Airways со стоимостью билетов от 700 долларов, а также китайские перевозчики – например, билет из Москвы с пересадкой в Гуанчжоу обойдется от 500 долларов.
По данным Погранслужбы ФСБ РФ, до пандемии в 2019 году Вьетнам посетило около 600 тысяч российских граждан. В 2022 году число поездок составило порядка 5,5 тысячи.
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