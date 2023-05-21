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Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле - РИА Новости, 21.05.2023
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21:44 21.05.2023
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Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле - РИА Новости, 21.05.2023
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир", заявили в секретариате... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T21:44
2023-05-21T21:44
россия
вьетнам
ханой
дмитрий медведев
хо ши мин
ираэро
газпром
зарубежнефть
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ХАНОЙ, 21 мая - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир", заявили в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом в Ханой. Рестрикции против России вызвали трудности в банковских платежах и нарушили транспортно-логистические цепочки, из-за этого товарооборот, который рос много лет подряд, в прошлом году сократился более чем на треть. "Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт "Мир", - отметили в секретариате. Особое внимание на переговорах, которые Медведев проведет с вьетнамским руководством, планируется уделить вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом. В частности, с 4 июня планируется запустить рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "ИрАэро". "Особое внимание - взаимодействию в сфере ТЭК, включая деятельность в СРВ крупных российских экономоператоров в профильной области (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НОВАТЭК"), сооружению в республике объектов энергогенерации. Отдельный аспект - совместные шаги по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме", - сообщили в секретариате. Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан "Росатомом" и Вьетнамским институтом атомной энергии в июне, российская сторона предлагала приурочить его к открытию памятника к столетию посещения Санкт-Петербурга первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином. Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Строительство центров ядерной науки и технологий - один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области. Основными элементами являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс. Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.
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россия, вьетнам, ханой, дмитрий медведев, хо ши мин, ираэро, газпром, зарубежнефть, экономика
Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Медведев, Хо Ши Мин, ИрАэро, Газпром, Зарубежнефть, Экономика
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле

Секретариат Медведева: Москва и Ханой готовы обсуждать использование нацвалют в торговле

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХАНОЙ, 21 мая - РИА Новости. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир", заявили в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом в Ханой.
Рестрикции против России вызвали трудности в банковских платежах и нарушили транспортно-логистические цепочки, из-за этого товарооборот, который рос много лет подряд, в прошлом году сократился более чем на треть.
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"Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт "Мир", - отметили в секретариате.
Особое внимание на переговорах, которые Медведев проведет с вьетнамским руководством, планируется уделить вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом. В частности, с 4 июня планируется запустить рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "ИрАэро".
«
"Кроме того, российские компании выражают заинтересованность в участии в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры Вьетнама", - отметили в секретариате Медведева.
"Особое внимание - взаимодействию в сфере ТЭК, включая деятельность в СРВ крупных российских экономоператоров в профильной области (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НОВАТЭК"), сооружению в республике объектов энергогенерации. Отдельный аспект - совместные шаги по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме", - сообщили в секретариате.
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Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан "Росатомом" и Вьетнамским институтом атомной энергии в июне, российская сторона предлагала приурочить его к открытию памятника к столетию посещения Санкт-Петербурга первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.
Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта.
Строительство центров ядерной науки и технологий - один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области. Основными элементами являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.
Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.
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РоссияВьетнамХанойДмитрий МедведевХо Ши МинИрАэроГазпромЗарубежнефтьЭкономика
 
 
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