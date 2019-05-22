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РИА Новости

Медведев и премьер Вьетнама открыли перекрестный год двух стран

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Россия и Вьетнам бережно хранят общую историю и готовы всемерно укреплять отношения двух стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье", где проходит гала-концерт "Моя родина - Вьетнам".
"Эта замечательная инициатива (перекрестный Год - ред.) подчеркивает особый многогранный характер российско-вьетнамского сотрудничества и готовности его всемерно укреплять", - сказал глава правительства РФ.
Он отметил, что на протяжении всех последних десятилетий дружба и взаимная симпатия народов двух стран неуклонно крепла.
"Мы бережно храним общую историю, помним о солидарности и поддержке, оказанной вьетнамскому народу в ходе героической борьбы за свободу и независимость, о помощи в последующем восстановлении страны, и искренне радуемся успехам наших вьетнамских друзей в развитии экономики и социальной сферы страны, укреплении авторитета Вьетнама в регионе и на международной арене", - подчеркнул Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Вчера, 16:23
Медведев оценил атмосферу переговоров с премьером Вьетнама
Он обратил внимание на успешную торгово-экономическую кооперацию РФ и Вьетнама, реализацию крупных совместных проектов и выразил уверенность, что "взаимодействие продолжит развиваться".
Премьер-министр РФ назвал важным, что во Вьетнаме любят и ценят российскую культуру, отметив, что, в свою очередь, россияне все шире открывают для себя богатую вьетнамскую историю, прежде всего - во время туристических поездок. Медведев добавил также, что страны совместно работают в сферах образования, подготовки кадров и так далее. Премьер-министр уверен, что предусмотренные программой перекрестного Года выставки, концерты и кинопоказы дадут гражданам двух стран возможность лучше узнать и понять друг друга. Глава правительства РФ заключил, что эти мероприятия "станут новой яркой страницей в истории российско-вьетнамских отношений, послужат укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства".
В свою очередь премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что перекрестный Год проводится в интересах дальнейшего укрепления традиций дружбы и многопланового сотрудничества Москвы и Ханоя. По его словам, дружба между народами является надежным фундаментом всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама. "Желаю Году России во Вьетнаме и Году Вьетнама в России грандиозного успеха. Пусть крепнут и развиваются традиционные отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом!" - сказал Нгуен Суан Фук.
Перед церемонией премьер-министры двух стран и их супруги - Светлана Медведева и Чан Нгует Тху - осмотрели в фойе концертного зала выставку "Любовь к России". Они остановились, в частности, у стенда вьетнамских народных картин Донгхо - раскрашенных гравюр, которые делаются по старинной технологии с помощью оттисков с деревянных клише. В присутствии глав правительств художник в национальном костюме изготовил таким способом картину с одним из традиционных фольклорных сюжетов, символизирующих пожелание успеха, счастья и благополучия. Премьер Вьетнама оставил подпись на картине и подарил ее своему российскому коллеге.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Вчера, 13:58
Премьер Вьетнама рассказал о настрое на развитие сотрудничества с Россией
Премьер-министры также осмотрели на выставке фотоработы, посвященные истории российско-вьетнамских отношений. Проведение Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений и 25-летию подписания межгосударственного договора о дружбе.
На гала-концерте, открывающем программу перекрестного Года, выступают ведущие артисты национального театра республики - Вьетнамского театра песни, танца и музыки.
В "Зарядье" в среду открылась также выставка, которая познакомит россиян с традиционными фестивалями, культурными памятниками и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО во Вьетнаме. В четверг в Музее современной истории России откроется экспозиция "Лаковая живопись Вьетнама в России". Гала-концерт "Моя родина - Вьетнам" и фотовыставка пройдут также в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге 25 мая.
В целом, сводной программой перекрестного Года предусмотрена организация на территории двух стран серии мероприятий, нацеленных на углубление взаимодействия сторон в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
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Нгуен Суан ФукДмитрий МедведевВьетнамРоссияВ мире
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