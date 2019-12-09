Татарстан намерен развивать отношения с Вьетнамом

КАЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Товарооборот Товарооборот Татарстана Вьетнама не соответствует имеющемуся потенциалу сотрудничества, республика готова способствовать развитию деловых и культурных российско-вьетнамских связей, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

"Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей", - цитирует пресс-служба слова Минниханова.

Президент Татарстана отметил, что у республики есть серьёзный опыт взаимодействия с вьетнамскими партнерами. Осуществляются взаимные визиты официальных и бизнес- делегаций, подписаны документы о сотрудничестве. Во Вьетнаме хорошо известна продукция Татарстана, в том числе грузовые автомобили "Камаз", вертолеты Ми-17. Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького поставил четыре фрегата "Гепард" для нужд министерства национальной обороны Вьетнама, вьетнамской стороной озвучено желание о приобретении третьей пары фрегатов "Гепард".

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Вьетнамом увеличился более чем в два раза и составил 25 миллионов долларов. Однако, по словам Минниханова, уровень взаимной торговли все же не отражает имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества. "Нужно работать над увеличением объемов и номенклатуры товаров", - подчеркнул он.

По мнению Минниханова, большие возможности для развития деловых связей с Вьетнамом имеются у республики в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов, IТ, медицина и фармацевтика, АПК. "Важное направление – сотрудничество в образовательной сфере. Наши учебные заведения поддерживают связи с вьетнамскими коллегами. Сегодня в республиканских вузах обучаются 90 студентов из Вьетнама. Думаю, можно реально увеличить их число", - отметил глава республики.

Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула, что Национальное собрание Вьетнама поддерживает дальнейшее укрепление тесного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией. "Считаем, что это один из главных приоритетов внешней политики Вьетнама. Мы всегда помним о той поддержке и помощи, которую нам оказал ваш народ", - сказала она.

По словам председателя парламента, двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией с каждым годом растёт. За 9 месяцев текущего года он достиг 3,4 миллиарда долларов. "Но у нас есть большой потенциал для наращивания этого объёма", - выразила уверенность Нгуен Тхи Ким Нган.