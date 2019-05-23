Володин предложил в приоритетном порядке обсудить отмену виз с Вьетнамом

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в приоритетном порядке обсудить вопрос о введении безвизового режима с Вьетнамом.
В четверг в Госдуме состоялась встреча Володина с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
"Заслуживает также внимания и поддержки ваше предложение о безвизовом въезде, действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать решения. Считаем, что было бы правильно нам со своей стороны в приоритетном порядке обсудить и внести свои предложения в соответствующие ведомства", - сказал Володин на встрече.
Политик также отметил, что в конце года в России состоится первое заседание комиссии высокого уровня между Государственной думой и парламентом Вьетнама.
"Учитывая динамику развивающихся отношений, а также историю наших взаимоотношений и доверие двух сторон, мы посчитали правильным создать комиссию высокого уровня между Государственной думой и парламентом Вьетнама. Первое заседание комиссии состоится в этом году с участием руководителя Национального собрания Вьетнама здесь, в России. Мы с нетерпением ждем госпожу председателя, прошу вас передать ей теплый привет", - сказал он.