Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое
ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Выступая на церемонии, Патрушев отметил, что произведения Пушкина знают не только в России, но и во всем мире и, конечно же, во Вьетнаме. "В начале ХХ века поэты и переводчики во Вьетнаме перевели произведения Пушкина на вьетнамский язык, благодаря чему они стали доступны для жителей страны. Сделать такой перевод с русского очень сложно, нужно было понять и сам русский язык, его нюансы, и русскую культуру, и русскую душу, как это все изложено в произведениях величайшего Пушкина", - сказал секретарь Совбеза РФ.
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По его словам, открытие в Ханое памятника великому русскому писателю и поэту позволит большему числу людей еще раз обратиться к его творчеству, осознать его. "Это будет служить основой для того, чтобы российско-вьетнамская дружба крепла, чтобы наши связи приобретали более деловой характер и чтобы это продолжалось долгие годы", - подчеркнул Патрушев.
Памятник Пушкину установлен в живописном уголке ханойского парка Хоабинь (в переводе с вьетнамского языка - мир). Он был передан в дар вьетнамской стороне Союзом писателей России по инициативе посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнаме в связи с 220-летней годовщиной со дня рождения Пушкина.
Скульптура высотой 2,1 метра выполнена из бронзы и представляет собой поэта в полный рост, читающего с листа. Автор монумента - известный российский скульптор Николай Кузнецов-Муромский.
Всего в странах мира в разное время было установлено около 200 памятников Пушкину.
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