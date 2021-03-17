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Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое
Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, принял в среду участие в церемонии открытия памятника... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:21
2021-03-17T08:21
россия
николай кузнецов
пушкин
николай патрушев
ханой
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ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.Выступая на церемонии, Патрушев отметил, что произведения Пушкина знают не только в России, но и во всем мире и, конечно же, во Вьетнаме. "В начале ХХ века поэты и переводчики во Вьетнаме перевели произведения Пушкина на вьетнамский язык, благодаря чему они стали доступны для жителей страны. Сделать такой перевод с русского очень сложно, нужно было понять и сам русский язык, его нюансы, и русскую культуру, и русскую душу, как это все изложено в произведениях величайшего Пушкина", - сказал секретарь Совбеза РФ.По его словам, открытие в Ханое памятника великому русскому писателю и поэту позволит большему числу людей еще раз обратиться к его творчеству, осознать его. "Это будет служить основой для того, чтобы российско-вьетнамская дружба крепла, чтобы наши связи приобретали более деловой характер и чтобы это продолжалось долгие годы", - подчеркнул Патрушев.Памятник Пушкину установлен в живописном уголке ханойского парка Хоабинь (в переводе с вьетнамского языка - мир). Он был передан в дар вьетнамской стороне Союзом писателей России по инициативе посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнаме в связи с 220-летней годовщиной со дня рождения Пушкина.Скульптура высотой 2,1 метра выполнена из бронзы и представляет собой поэта в полный рост, читающего с листа. Автор монумента - известный российский скульптор Николай Кузнецов-Муромский.Всего в странах мира в разное время было установлено около 200 памятников Пушкину.
https://ria.ru/20191009/1559585291.html
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россия, николай кузнецов, пушкин, николай патрушев, ханой

Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Ханое

08:21 17.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНОЙ, 17 мар - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Выступая на церемонии, Патрушев отметил, что произведения Пушкина знают не только в России, но и во всем мире и, конечно же, во Вьетнаме. "В начале ХХ века поэты и переводчики во Вьетнаме перевели произведения Пушкина на вьетнамский язык, благодаря чему они стали доступны для жителей страны. Сделать такой перевод с русского очень сложно, нужно было понять и сам русский язык, его нюансы, и русскую культуру, и русскую душу, как это все изложено в произведениях величайшего Пушкина", - сказал секретарь Совбеза РФ.
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В Пекине открыли первый памятник Пушкину
По его словам, открытие в Ханое памятника великому русскому писателю и поэту позволит большему числу людей еще раз обратиться к его творчеству, осознать его. "Это будет служить основой для того, чтобы российско-вьетнамская дружба крепла, чтобы наши связи приобретали более деловой характер и чтобы это продолжалось долгие годы", - подчеркнул Патрушев.
Памятник Пушкину установлен в живописном уголке ханойского парка Хоабинь (в переводе с вьетнамского языка - мир). Он был передан в дар вьетнамской стороне Союзом писателей России по инициативе посольства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнаме в связи с 220-летней годовщиной со дня рождения Пушкина.
Скульптура высотой 2,1 метра выполнена из бронзы и представляет собой поэта в полный рост, читающего с листа. Автор монумента - известный российский скульптор Николай Кузнецов-Муромский.
Всего в странах мира в разное время было установлено около 200 памятников Пушкину.
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РоссияНиколай КузнецовПушкинНиколай ПатрушевХаной
 
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