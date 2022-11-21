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Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире - РИА Новости, 21.11.2022
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Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире
Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире - РИА Новости, 21.11.2022
Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам обсудили ситуацию в мире, в том числе в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:20
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николай патрушев
вьетнам
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам обсудили ситуацию в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели российско-вьетнамские консультации по безопасности. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что на консультациях обсуждались двусторонние отношения с акцентом на "сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб". Кроме того, в них приняли участие представители министерств и ведомств России и Вьетнама.Обе стороны согласились с тем, что взаимодействие по вопросам безопасности является одной из основ российско-вьетнамских отношений стратегического партнерства.
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николай патрушев, вьетнам, россия, украина
Николай Патрушев, Вьетнам, Россия, Украина
20:20 21.11.2022
 
Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире

Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама обсудили ситуацию в мире

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам обсудили ситуацию в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели российско-вьетнамские консультации по безопасности. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на консультациях обсуждались двусторонние отношения с акцентом на "сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб". Кроме того, в них приняли участие представители министерств и ведомств России и Вьетнама.
Обе стороны согласились с тем, что взаимодействие по вопросам безопасности является одной из основ российско-вьетнамских отношений стратегического партнерства.
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