https://ria.ru/20221121/patrushev-1833198708.html

Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире

Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире - РИА Новости, 21.11.2022

Патрушев обсудил с министром безопасности Вьетнама ситуацию в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам обсудили ситуацию в мире, в том числе в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:20

2022-11-21T20:20

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николай патрушев

вьетнам

россия

украина

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам обсудили ситуацию в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ."В Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели российско-вьетнамские консультации по безопасности. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что на консультациях обсуждались двусторонние отношения с акцентом на "сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб". Кроме того, в них приняли участие представители министерств и ведомств России и Вьетнама.Обе стороны согласились с тем, что взаимодействие по вопросам безопасности является одной из основ российско-вьетнамских отношений стратегического партнерства.

https://ria.ru/20221121/filippiny-1833084247.html

вьетнам

россия

украина

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николай патрушев, вьетнам, россия, украина