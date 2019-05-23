Матвиенко призвала расширить российско-вьетнамское сотрудничество

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Вьетнама находится на высоком уровне, но есть потенциал для его расширения и углубления, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

"Отмечу крайне высокий уровень нашего сотрудничества, но считаю, что мы можем его расширить и углубить", - сказала она.

Матвиенко, которая с 2003 по 2011 год занимала пост губернатора Петербурга, выразила удовлетворение тем, что Фук начал свой официальный визит с посещения этого города.

"Надеюсь, у вас остались приятные воспоминания о вашем визите", - сказала спикер СФ.

Как сообщила пресс-служба Совфеда, на встрече спикер также отметила, что Вьетнам занимает одно из первых мест по числу граждан, обучающихся в России. "Совет Федерации последовательно выступает за увеличение государственных квот и размеров стипендий для вьетнамских студентов, обучающихся в российских вузах", — сказала Матвиенко.