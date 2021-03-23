Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:11
2021-03-23T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
вьетнам
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в РФПИ.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек, подчеркнули в фонде. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Исторически тесное партнерство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. "Спутник V" является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире. Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, вьетнам, в мире

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

11:11 23.03.2021 (обновлено: 11:16 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в РФПИ.
Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек, подчеркнули в фонде. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
"Исторически тесное партнерство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. "Спутник V" является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире. Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийВьетнамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния