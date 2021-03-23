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Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:11
2021-03-23T11:11
2021-03-23T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", став 56 страной, одобрившей применение препарата, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в РФПИ.Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек, подчеркнули в фонде. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире."Исторически тесное партнерство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. "Спутник V" является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире. Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, вьетнам, в мире