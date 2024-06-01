Международный день защиты детей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПосетители Московского зоопарка в День защиты детей
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению.
Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.
20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил в силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет.
Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.
По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.
В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок.
Право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению. В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380,78 рублей, на второго ребенка – 833 024,74 рублей (если первый ребенок родился до 2020 года) либо 202 643,96 рублей (если первый ребенок родился после января 2020 года).
В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства.
Среди других мер поддержки – единое пособие на детей, сумма которого определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого; выплата из маткапитала на ребенка до трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону); выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.
По данным Росстата на 1 января 2023 года, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 25,5 миллиона человек.
Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году в России родилось 1,264 млн детей. Это наименьший показатель с 1999 года. В статистике не учитывались рожденные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно данным Росстата, в 2023 году родилось на 3% меньше детей, чем в 2022 году, и на 9,5% меньше, чем в 2021 году.
В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет.
По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности.
По данным на ноябрь 2023 года, показатель младенческой смертности в России составил 4,1 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2022 года этот показатель составил 4,5, по итогам 2021 года этот показатель составил 4,4, в 2020 году – 4,5, в 2019 году – 4,8).
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России отмечается положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи.
По данным Минпросвещения России, по итогам 2023 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ составила 358 006 человек (2022 год – 375 699 человек, 2021 год – 390 949 человек, 2020 год – 406 138 человек). В 2023 году были устроены в семьи 43 797 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если сравнивать число устроенных с численностью выявляемых, то получается, что устроено в семьи в 2023 году на 4,4% детей больше, чем выявлено.
В России 2024 год объявлен Годом семьи. Ключевыми задачами мероприятий по проведению в России Года семьи являются создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью.
В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников