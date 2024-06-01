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Международный день защиты детей

Международный день защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:00

2024-06-01T03:00

2024-06-01T03:00

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Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Документ вступил в силу 2 сентября 1990 года, был ратифицирован СССР 13 июня 1990 года.Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России. Согласно статье Конституции РФ, в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Указом президента РФ от 9 октября 2007 года утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленная на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. В 2019 году началась реализация национального проекта "Демография", рассчитанного до 2024 года. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Права детей в России защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. По указу президента в России в 2009 году в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка был учрежден институт уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. В России предусмотрены различные меры поддержки семей с детьми. В 2007 году был введен материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). В марте 2020 года программа материнского капитала была расширена и продлена до конца 2026 года. Теперь деньги выплачиваются семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином РФ по рождению. В 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380,78 рублей, на второго ребенка – 833 024,74 рублей (если первый ребенок родился до 2020 года) либо 202 643,96 рублей (если первый ребенок родился после января 2020 года).В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от места жительства.Среди других мер поддержки – единое пособие на детей, сумма которого определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого; выплата из маткапитала на ребенка до трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону); выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России. В документе также указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей или совершаемых детьми или с их участием. В тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя. По данным Росстата на 1 января 2023 года, численность детей в возрасте до 15 лет в России составляет 25,5 миллиона человек.Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 году в России родилось 1,264 млн детей. Это наименьший показатель с 1999 года. В статистике не учитывались рожденные в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно данным Росстата, в 2023 году родилось на 3% меньше детей, чем в 2022 году, и на 9,5% меньше, чем в 2021 году.В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет.По мнению экспертов, демографический спад, который наблюдается в России в последние годы, связан с демографической ямой конца 1990-х годов. Большая часть рожениц – представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года.Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". За последние десять лет в России более чем в два раза снизилась детская смертность. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это обусловлено прежде всего снижением младенческой смертности. По данным на ноябрь 2023 года, показатель младенческой смертности в России составил 4,1 на тысячу родившихся живыми (по итогам 2022 года этот показатель составил 4,5, по итогам 2021 года этот показатель составил 4,4, в 2020 году – 4,5, в 2019 году – 4,8). По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России отмечается положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи. По данным Минпросвещения России, по итогам 2023 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ составила 358 006 человек (2022 год – 375 699 человек, 2021 год – 390 949 человек, 2020 год – 406 138 человек). В 2023 году были устроены в семьи 43 797 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если сравнивать число устроенных с численностью выявляемых, то получается, что устроено в семьи в 2023 году на 4,4% детей больше, чем выявлено.В России 2024 год объявлен Годом семьи. Ключевыми задачами мероприятий по проведению в России Года семьи являются создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью.В День защиты детей по всей стране традиционно проходят праздничные мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, михаил мурашко, владимир путин, россия, париж, франция, общество, дети, международный день защиты детей