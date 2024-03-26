https://ria.ru/20240326/rosstat-1935843827.html
Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России
Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России - РИА Новости, 26.03.2024
Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России
В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет, сообщает Росстат. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:21
2024-03-26T11:21
2024-03-26T15:17
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет, сообщает Росстат.В соответствующей таблице появилась новая строчка с цифрами за 2022-й с пояснением, что показатели приводятся по "Всероссийской переписи населения 2020 года, без учета Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей".По данным ведомства, самый высокий коэффициент рождаемости наблюдался в 1960-е годы, когда на одну женщину приходилось 2,5 условных ребенка, при этом на горожанку — 2,04, а на селянку — 3,3. В 1980-е годы он фиксировался на уровне 1,895, в середине 1990-х упал до 1,337.С началом 2000-х годов показатель постепенно рос и в 2015 году достиг максимума новейшей истории в 1,777 ребенка на женщину, а после снова начал снижаться.
https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), луганская народная республика, донецкая народная республика
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России
Суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет, сообщает Росстат.
В соответствующей таблице появилась новая строчка с цифрами за 2022-й с пояснением, что показатели приводятся по "Всероссийской переписи населения 2020 года, без учета Донецкой Народной Республики (ДНР
), Луганской Народной Республики (ЛНР
), Запорожской и Херсонской областей".
По данным ведомства, самый высокий коэффициент рождаемости наблюдался в 1960-е годы, когда на одну женщину приходилось 2,5 условных ребенка, при этом на горожанку — 2,04, а на селянку — 3,3. В 1980-е годы он фиксировался на уровне 1,895, в середине 1990-х упал до 1,337.
С началом 2000-х годов показатель постепенно рос и в 2015 году достиг максимума новейшей истории в 1,777 ребенка на женщину, а после снова начал снижаться.