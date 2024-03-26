https://ria.ru/20240326/rosstat-1935843827.html

Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России

Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России - РИА Новости, 26.03.2024

Росстат назвал среднее число детей на одну женщину в России

В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет, сообщает Росстат. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:21

2024-03-26T11:21

2024-03-26T15:17

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41, став минимальным за 17 лет, сообщает Росстат.В соответствующей таблице появилась новая строчка с цифрами за 2022-й с пояснением, что показатели приводятся по "Всероссийской переписи населения 2020 года, без учета Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей".По данным ведомства, самый высокий коэффициент рождаемости наблюдался в 1960-е годы, когда на одну женщину приходилось 2,5 условных ребенка, при этом на горожанку — 2,04, а на селянку — 3,3. В 1980-е годы он фиксировался на уровне 1,895, в середине 1990-х упал до 1,337.С началом 2000-х годов показатель постепенно рос и в 2015 году достиг максимума новейшей истории в 1,777 ребенка на женщину, а после снова начал снижаться.

https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), луганская народная республика, донецкая народная республика