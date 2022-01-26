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Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России
Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России - РИА Новости, 26.01.2022
Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России
Показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:47
2022-01-26T12:47
2022-01-26T12:47
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - сказал Мурашко на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.В июне прошлого года Мурашко сообщал, что показатель младенческой смертности составлял 4,5 промилле.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России
Мурашко: за 2021 год Россия достигла показателя младенческой смертности в 4,4 промилле