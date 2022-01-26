https://ria.ru/20220126/smertnost-1769584805.html

Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России

Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России - РИА Новости, 26.01.2022

Мурашко заявил о самом низком показателе младенческой смертности в России

Показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:47

2022-01-26T12:47

2022-01-26T12:47

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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КАЗАНЬ, 26 янв – РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России за 2021 год достиг самых низких значений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."За 2021 год достигнут самый низкий показатель младенческой смертности - 4,4 промилле", - сказал Мурашко на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации.В июне прошлого года Мурашко сообщал, что показатель младенческой смертности составлял 4,5 промилле.

https://ria.ru/20210601/skrining-1735076781.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия