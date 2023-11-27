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Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России - РИА Новости, 27.11.2023
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11:12 27.11.2023 (обновлено: 11:32 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/siroty-1912054434.html
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России - РИА Новости, 27.11.2023
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:12
2023-11-27T11:32
общество
татьяна голикова
россия
дети
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании в правительстве. Она отметила, что по итогам прошлого года сократилась и численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, - на 2,2%. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, снизилось на 12,6%, уточнила Голикова.
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общество, татьяна голикова, россия, дети
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Дети
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Голикова: число детей-сирот в 2022 г сократилось на 3,2% по сравнению с 2021 г

© Depositphotos.com / ulkas78Ребенок рисует на асфальте мелом
Ребенок рисует на асфальте мелом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Depositphotos.com / ulkas78
Ребенок рисует на асфальте мелом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«
"У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании в правительстве.
Она отметила, что по итогам прошлого года сократилась и численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, - на 2,2%. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, снизилось на 12,6%, уточнила Голикова.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году
2 ноября, 17:05
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияДети
 
 
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