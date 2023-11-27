https://ria.ru/20231127/siroty-1912054434.html
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России - РИА Новости, 27.11.2023
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:12
2023-11-27T11:12
2023-11-27T11:32
общество
татьяна голикова
россия
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_ae019a947daa5c0fed8fc276b89e8916.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании в правительстве. Она отметила, что по итогам прошлого года сократилась и численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, - на 2,2%. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, снизилось на 12,6%, уточнила Голикова.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1907002190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153004/44/1530044444_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_10b01856bf9373d3c83fb607ef695e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, дети
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Дети
Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России
Голикова: число детей-сирот в 2022 г сократилось на 3,2% по сравнению с 2021 г
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«
"У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании в правительстве.
Она отметила, что по итогам прошлого года сократилась и численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, - на 2,2%. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, снизилось на 12,6%, уточнила Голикова.
Свыше двух тысяч детей-сирот Подмосковья обрели семьи в 2023 году