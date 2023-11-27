https://ria.ru/20231127/siroty-1912054434.html

Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России - РИА Новости, 27.11.2023

Голикова заявила о сокращении числа детей-сирот в России

Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:12

2023-11-27T11:12

2023-11-27T11:32

общество

татьяна голикова

россия

дети

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Положительная динамика по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по устройству их в семьи отмечается в России, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году", - сказала Голикова на совещании в правительстве. Она отметила, что по итогам прошлого года сократилась и численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, - на 2,2%. Количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, снизилось на 12,6%, уточнила Голикова.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1907002190.html

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общество, татьяна голикова, россия, дети