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2020-01-31T04:58+0300
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Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России
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РИА Новости

Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России

04:58 31.01.2020
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Демографический спад, который наблюдается в России в последние два года, связан с демографической ямой конца 1990-х годов, но в ближайшие годы ситуация, скорее всего, начнет меняться в лучшую сторону и рождаемость начнет расти, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
По данным Росстата, в 2019 году в России родилось 1 миллион 365 тысяч младенцев, что на 117 тысяч меньше итогов 2018 года. Умерло в 2019 году 1 миллион 651 тысяча человек, что на 29 тысяч человек меньше показателя 2018 года.
"Падение рождаемости в 2019 году продолжилось, мы еще не вышли из очередной демографической ямы – в 2010 году девушек в возрасте 15-19 лет и 20-24 года было 8,4 и 12,2 миллиона человек, а в 2019 году - 6,9 и 7,1 миллиона соответственно", - объяснила Егорова.
Она добавила, что "более многочисленные группы женщин детородного возраста перешли в старшие возраста, когда возможно рождение второго и третьего ребенка – для сравнения в группе 25-29 лет в 2019 году – 10,2 миллиона человек, в группе 30-34 лет – 12,7 миллиона человек".
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"Но на подходе поколение начала 2000-х годов, так в группе 10-14 лет уже 7,8 миллиона человек, а в возрасте 0-4 и 5-9 лет – чуть больше 9 миллионов человек. Кроме того, надеемся на подъем рождаемости после принятие новых мер демографической политики, обозначенных президентом в послании", - прогнозирует завлабораторией.
Егорова также объяснила и падение числа браков - их в 2019 было заключено 843,9 тысячи. "Число браков хоть и незначительно, всего на 3 тысячи снижается по той же причине, что и рождаемость – уменьшение численности молодых, ведь большинство браков все-таки заключается в более молодых возрастах. И вторая причина – это все большее распространение незарегистрированных браков", - заключила эксперт.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаРосстатРоссияОбщество
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