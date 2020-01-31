Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Демографический спад, который наблюдается в Демографический спад, который наблюдается в России в последние два года, связан с демографической ямой конца 1990-х годов, но в ближайшие годы ситуация, скорее всего, начнет меняться в лучшую сторону и рождаемость начнет расти, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По данным Росстата, в 2019 году в России родилось 1 миллион 365 тысяч младенцев, что на 117 тысяч меньше итогов 2018 года. Умерло в 2019 году 1 миллион 651 тысяча человек, что на 29 тысяч человек меньше показателя 2018 года.

"Падение рождаемости в 2019 году продолжилось, мы еще не вышли из очередной демографической ямы – в 2010 году девушек в возрасте 15-19 лет и 20-24 года было 8,4 и 12,2 миллиона человек, а в 2019 году - 6,9 и 7,1 миллиона соответственно", - объяснила Егорова.

Она добавила, что "более многочисленные группы женщин детородного возраста перешли в старшие возраста, когда возможно рождение второго и третьего ребенка – для сравнения в группе 25-29 лет в 2019 году – 10,2 миллиона человек, в группе 30-34 лет – 12,7 миллиона человек".

"Но на подходе поколение начала 2000-х годов, так в группе 10-14 лет уже 7,8 миллиона человек, а в возрасте 0-4 и 5-9 лет – чуть больше 9 миллионов человек. Кроме того, надеемся на подъем рождаемости после принятие новых мер демографической политики, обозначенных президентом в послании", - прогнозирует завлабораторией.