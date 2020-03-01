В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Сенатор Валерий Рязанский назвал подписание закона о расширении программы материнского капитала принципиальным изменением качества жизни россиян.
"Перенос поддержки семьи со второго ребенка на первого, добавляется 150 тысяч, меняется порядок оформления, уменьшается количество документов, которые нужно собирать. Это давно ожидаемая инициатива президента с точки зрения законодательного оформления", — приводит слова политика RT.
20 февраля, 16:15Как еще теперь можно будет использовать материнский капитал
При этом парламентарий подчеркнул, что подобная "приятная новость" положительно влияет на настроения молодых людей и уверенность в завтрашнем дне.
В воскресенье президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Согласно внесенным изменениям, программа продлевается до конца 2026 года. Теперь деньги будут выплачиваться семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.
Документ был подготовлен в соответствии с поручениями президента в ходе послания Федеральному собранию.