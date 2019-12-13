Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата

Таким образом, по итогам 2019 года естественная убыль станет самой высокой за последние одиннадцать лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, тогда этот показатель составил 362 тысячи человек.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости в 80 из 85 субъектах. Большая часть рожениц представительницы малочисленных поколений 1990-х годов, к тому же средний возраст рождения первенцев увеличивается, что сокращает возможность рождения последующих детей.

При этом в России также снижается смертность: число умерших сократилось 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

"Ожидаемые данные"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опубликованные Росстатом данные ожидаемыми . По его словам, власти предпринимают усилия для преодоления демографического кризиса в России.

"Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится, собственно, в своей кульминации", - сказал он.

Песков также назвал сложившуюся ситуацию "очень неприятной". По его мнению, это наследие прошедших десятилетий, "история нашей страны, которую мы несем сейчас на своих плечах".

В Кремле также напомнили, что на исправление положения направлены национальные проекты и другие меры. Песков также заверил, что все это в скором времени поможет исправить ситуацию.

"Нужны новые меры"

Глава Минтруда Максим Топилин , комментируя данные Росстата, заявил о необходимости новых мер для стимулирования рождаемости.

По его словам, сложившаяся ситуация связана со снижением количества женщин.

"Это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится. А так как нам это не нравится, мы со следующего года предпринимаем дополнительные меры. Это то, о чем я все время говорю, что нужно в стимулирование рождаемости, в поддержку семьи, учитывая такую ситуацию серьезную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал министр.

Он напомнил, что со следующего года в России увеличат срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Воспользоваться этой мерой смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Помимо этого, власти увеличат на тысячу рублей стоимость родового сертификата. По словам министра, это уменьшит число абортов. Также в России расширят число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.