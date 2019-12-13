В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения

"Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится собственно в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная", - сказал Песков журналистам.