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В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали сообщения о рекордной убыли населения

12:34 13.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПалата в роддоме
Палата в роддоме
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Палата в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Власти РФ направляют усилия на минимизацию последствий демографической ямы, обусловленной наследием истории страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в этом году станет самой высокой за последние 11 лет.
"Эти данные прогнозировались. Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и наши все руководители социальной области, действительно, эта яма сейчас находится собственно в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что "это то наследие прошедших десятилетий, истории нашей страны, которое мы несем собственно сейчас на своих плечах".
"На минимизацию последствий вот этой демографической ямы направлены как раз нацпроект в области демографии и целый набор мер, которые призваны минимизировать негативные последствия от этого и способствовать скорейшему переводу ситуации от знака "минус" в знак "плюс" в плане роста населения", - сказал Песков.
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