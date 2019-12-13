Стимулирование рождаемости постоянно требует новых мер, заявил Топилин

"Это действительно так, к сожалению. Мы неоднократно объясняли, почему это происходит. Потому что это связано со снижением количества женщин, это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится. А так как нам это не нравится, мы со следующего года предпринимаем дополнительные меры... Это то, о чем я все время говорю, что нужно в стимулирование рождаемости, в поддержку семьи, учитывая такую ситуацию серьёзную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал Топилин журналистам.