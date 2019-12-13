Стимулирование рождаемости постоянно требует новых мер, заявил Топилин

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Стимулирование рождаемости постоянно требует новых мер, заявил глава Минтруда Максим Топилин, напомнив об изменениях в этой сфере, которые появятся в 2020 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в этом году станет самой высокой за последние 11 лет, заявил, что власти РФ направляют усилия на минимизацию последствий демографической ямы, обусловленной наследием истории страны.
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"Это действительно так, к сожалению. Мы неоднократно объясняли, почему это происходит. Потому что это связано со снижением количества женщин, это прогнозируемая история, хотя это очень нам не нравится. А так как нам это не нравится, мы со следующего года предпринимаем дополнительные меры... Это то, о чем я все время говорю, что нужно в стимулирование рождаемости, в поддержку семьи, учитывая такую ситуацию серьёзную, нужно постоянно добавлять и добавлять меры", - сказал Топилин журналистам.
Он, в частности, напомнил, что с 1 января 2020 года увеличивается срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения им трех лет. Воспользоваться этим видом поддержки смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
Также на 1 тысячу рублей увеличивается стоимость родового сертификата, что должно способствовать снижению числа абортов. С 1 января расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей.
Кроме того, в законодательстве предусмотрена возможность с 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тысяч рублей.