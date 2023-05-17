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Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года
Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года - РИА Новости, 17.05.2023
Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:56
2023-05-17T15:56
2023-05-17T16:44
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России."В современных условиях к основным угрозам безопасности детей относятся: снижение уровня благополучия детей и семей, имеющих детей; высокий уровень травматизма среди детей, <...> вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность; распространение информации, представляющей опасность для детей; изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях", — сказано в документе.Также в стратегии указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, дестабилизирующе влияющих на общественные настроения несовершеннолетних. Кроме того, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей либо совершаемых детьми или с их участием. При этом в тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.В документе подчеркивается, что недружественные для России страны, террористические организации предпринимают попытки ценностной дезориентации общества и формируют нестабильность своими действиями.Кроме того, авторы стратегии указали на важность соответствия товаров для детей требованиям безопасности.Помимо этого, одним из основных направлений госполитики по обеспечению безопасности детей в стратегии называют совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.Кроме того, региональным властям рекомендовали руководствоваться положениями стратегии "при осуществлении своей деятельности, в том числе при подготовке комплексных стратегических и иных программных документов по обеспечению безопасности детей".Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 мая.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года
Путин подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Постановляю: <...> Правительству России: а) в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии; б) осуществлять контроль за реализацией Стратегии; в) представлять президенту России ежегодно доклад о ходе реализации Стратегии", — говорится в документе.
Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России.
"В современных условиях к основным угрозам безопасности детей относятся: снижение уровня благополучия детей и семей, имеющих детей; высокий уровень травматизма среди детей, <...> вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность; распространение информации, представляющей опасность для детей; изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях", — сказано в документе.
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Также в стратегии указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, дестабилизирующе влияющих на общественные настроения несовершеннолетних. Кроме того, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей либо совершаемых детьми или с их участием. При этом в тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.
В документе подчеркивается, что недружественные для России страны, террористические организации предпринимают попытки ценностной дезориентации общества и формируют нестабильность своими действиями.
Кроме того, авторы стратегии указали на важность соответствия товаров для детей требованиям безопасности.
«
"Угрозу здоровью детей представляют имеющиеся на современном рынке товары (детские игры и игрушки, товары для новорожденных, детское питание) и услуги для детей, не соответствующие требованиям к их качеству и безопасности, что обуславливает потребность в разработке государственных стандартов на новые виды товаров (включая применяемые для их производства материалы) и услуг для детей", — говорится в документе.
Помимо этого, одним из основных направлений госполитики по обеспечению безопасности детей в стратегии называют совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.
Кроме того, региональным властям рекомендовали руководствоваться положениями стратегии "при осуществлении своей деятельности, в том числе при подготовке комплексных стратегических и иных программных документов по обеспечению безопасности детей".
Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 мая.
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