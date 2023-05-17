https://ria.ru/20230517/deti-1872427315.html

Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года - РИА Новости, 17.05.2023

Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:56

2023-05-17T15:56

2023-05-17T16:44

россия

безопасность

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в России до 2030 года, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Стратегия относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России."В современных условиях к основным угрозам безопасности детей относятся: снижение уровня благополучия детей и семей, имеющих детей; высокий уровень травматизма среди детей, <...> вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность; распространение информации, представляющей опасность для детей; изменение представлений о традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностях", — сказано в документе.Также в стратегии указывается опасность радикальных и экстремистских проявлений, дестабилизирующе влияющих на общественные настроения несовершеннолетних. Кроме того, отмечена опасность преступлений и правонарушений, направленных против детей либо совершаемых детьми или с их участием. При этом в тексте особо отмечено дестабилизирующее влияние на подростков потребление наркотиков, психотропных веществ и алкоголя.В документе подчеркивается, что недружественные для России страны, террористические организации предпринимают попытки ценностной дезориентации общества и формируют нестабильность своими действиями.Кроме того, авторы стратегии указали на важность соответствия товаров для детей требованиям безопасности.Помимо этого, одним из основных направлений госполитики по обеспечению безопасности детей в стратегии называют совершенствование законов в сфере суррогатного материнства.Кроме того, региональным властям рекомендовали руководствоваться положениями стратегии "при осуществлении своей деятельности, в том числе при подготовке комплексных стратегических и иных программных документов по обеспечению безопасности детей".Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 мая.

https://ria.ru/20230221/vychet-1853422380.html

https://ria.ru/20230505/kontseptsiya-1869835294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин