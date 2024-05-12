https://ria.ru/20240512/golikova-1945384647.html

Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова

Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 12.05.2024

Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова

Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:46

2024-05-12T13:46

2024-05-12T18:18

общество

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татьяна голикова

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госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", — сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Кроме того, Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

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Дарья Буймова

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)