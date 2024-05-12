https://ria.ru/20240512/golikova-1945384647.html
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 12.05.2024
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова
Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:46
2024-05-12T13:46
2024-05-12T18:18
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госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", — сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Кроме того, Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова
Голикова: число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще долго