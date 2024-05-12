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Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 12.05.2024
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13:46 12.05.2024 (обновлено: 18:18 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/golikova-1945384647.html
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 12.05.2024
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова
Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:46
2024-05-12T18:18
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова. "Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", — сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме. Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Кроме того, Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться, заявила Голикова

Голикова: число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще долго

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Количество женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще длительное время, сообщила исполняющая обязанности вице-премьера РФ Татьяна Голикова.
"Тенденция по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет еще достаточно длительное время наблюдаться", — сказала Голикова во время заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.
Она отметила, что начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет ожидается с 2028 года. Кроме того, Голикова напомнила, что, согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года составил 1,41.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036-му. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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