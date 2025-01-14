https://ria.ru/20250114/letsitin-1859548336.html

Лецитин: виды, польза и вред вещества, как принимать

Лецитин: для чего нужен организму, польза применения, вред, дозировка женщинам и мужчинам

Лецитин: виды, польза и вред вещества, как принимать

Лецитин - необходимое организму вещество, которое человек получает из некоторых продуктов. В чем заключается польза лецитина, когда он может нанести вред... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T20:59:00+03:00

2025-01-14T20:59:00+03:00

2025-01-14T20:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лецитин - необходимое организму вещество, которое человек получает из некоторых продуктов. В чем заключается польза лецитина, когда он может нанести вред организму женщины, мужчины или ребенка, как его принимать в виде БАДов, в каких сферах еще применяется - в материале РИА Новости.ЛецитинЛецитин - это не одно конкретное вещество, как правило, под этим названием подразумевается целая группа фосфолипидов, в которую входят ненасыщенные жирные кислоты, глицерин, фосфорная кислота и другие компоненты."Мозг человека на 30% состоит из лецитина, это жироподобное вещество, которое по своему строению похоже на триглицериды (“вредный” холестерин), только в молекуле лецитина вместо глицерида есть холин", - отмечает Александра Чистякова, кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог.Само название “лецитин” имеет греческое происхождение и переводится как “желток” (или “куриный желток”). В середине XIX века именно из этого продукта впервые был выделен лецитин французским химиком Мориса Гобли.Со временем выяснилось, что лецитин можно обнаружить не только в составе куриных яиц. Это вещество также содержится в соевых бобах, семенах подсолнечника и других продуктах.Лецитин относится к тем веществам, потребность в которых организм человека не способен обеспечить собственными силами. Его запасы необходимо восполнять с питанием либо из других источников (например, прием соответствующих препаратов и добавок).Лецитин весьма популярен не только в медицине. Он также активно используется в пищевой промышленности (тут он известен как Е322) и для производства различной косметической продукции.Для чего нужен человекуВ теле человека лецитин выполняет несколько функций. Во-первых, он входит в число основных структурных компонентов клетки (из него состоят клеточные мембраны), помогая обновлять и “ремонтировать” их. То есть является строительным материалом для многих органов и тканей, прежде всего - головного мозга и нервной системы в целом, а также печени.Он также помогает доставлять к клеткам необходимые полезные вещества (витамины и прочее), а также содержит компонент, который способствует образованию ацетилхолина - важного нейромедиатора, влияющего на работу головного мозга.Помимо этого лецитин играет свою роль в обмене веществ, обладает антиоксидантными свойствами (то есть способен бороться со свободными радикалами).Эти свойства одинаково проявляют себя у женщин и мужчин, однако для представительниц прекрасного пола лецитин важен еще и потому, что принимает участие в выработке женских гормонов, может использоваться для профилактики многих “женских” заболеваний (в том числе - достаточно серьезных) и так далее. К слову, у мужчин лецитин также способен оказывать положительное воздействие на функционирование репродуктивной системы.Считается, что человек может испытывать потребность в повышенном поступлении лецитина в период серьезных интеллектуальных нагрузок, во время интенсивных занятий спортом.Употребление продуктов, богатых лецитином, может пойти на пользу и детям, которые испытывают серьезные умственные или психологические нагрузки. Например, младшие школьники, для которых первые годы за партой нередко становятся непростым испытанием и источником стресса.ПользаЛецитину приписывается целый ряд полезных свойств. Одно из них - это его способность помогать организму избавляться от так называемого “плохого” холестерина, то есть от оседающих на стенках сосудов липопротеинов низкой плотности. Последний пункт положительно отражается на здоровье всей сердечно-сосудистой системы в целом.Помимо этого лецитин принимает участие в очищении организма от токсинов, полезен для нормального функционирования печени (в частности, улучшает качество и свойства желчи).Положительное влияние он способен оказывать и на состояние нервной системы человека, например, улучшает память, повышает способность человека к обучению и запоминанию новой информации. Считается, что поступление достаточного количества лецитина в пожилом возрасте может помочь в профилактике таких серьезных недугов как болезнь Альцгеймера и так далее.“Лецитин также улучшает переваривание жиров и работу поджелудочной железы при дискинезии, - дополняет Александра Чистякова. - Одним из важнейших свойств лецитина является его гепатопротекторное действие. Он входит в состав препаратов для поддержки печени. Рекомендован детям 1-4 лет при нарушениях развития, показан взрослым при нарушениях работы нервной системы (проблемы с концентрацией, биполярное расстройство и т.д.)”.Вред и противопоказанияНесмотря на то, что каких-либо серьезных “побочных эффектов” после избыточного потребления лецитина не описано, данный компонент может быть противопоказан тем, кто имеет склонность к аллергии. Прежде всего это касается лецитина, полученного из соевых бобов (он так и называется - соевый лецитин). Не стоит исключать и индивидуальную непереносимость вещества, которая также может привести к неприятным последствиям.Если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, перед тем, как начать принимать различные добавки с лецитином, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Это рекомендуется сделать и всем, кто решил обогатить фосфолипидами в виде БАДов в свой ежедневный рацион.Симптомы нехваткиДефицит лецитина в организме человека может проявлять себя различными симптомами. Так как он играет важную роль в функционировании нервной системы, то его нехватка может вызвать раздражительность и снижение настроения, проблемы с памятью и вниманием.Со стороны органов пищеварения могут наблюдаться колики, проблемы при употреблении слишком жирных или жареных продуктов, метеоризм и так далее.Нехватка лецитина также может проявлять себя проблемами со сном, снижением работоспособности без прочих видимых на то причин, проблемами в работе сердечно-сосудистой системы и другими симптомами.Суточная нормаПо словам Александры Чистяковой, суточная норма лецитина для взрослого человека составляет 5-7 г - это, например, два куриных яйца, съеденных в первой половине дня. Примечательно, что алкоголь нивелирует ценность яиц как источника лецитина, так как входящие в его состав жирные кислоты и холин расщепляются этиловым спиртом.В чем содержитсяПомимо куриных яиц фосфолипиды содержатся в соевых бобах, подсолнечных семенах, в говядине и субпродуктах, в некоторых видах круп, морепродуктах и так далее.Существуют и специальные препараты, которые также содержат лецитин. Прежде всего речь идет о всевозможных биологически активных добавках, которые могут быть представлены в виде капсул, раствора, порошка и других формах.Виды лецитина и какой лучше приниматьСуществует два основных вида лецитина, которые человек может получать из различных продуктов питания. Это лецитин животный (яйца, печень и т.д.) и растительный (соя, подсолнечник и прочие). Что касается специализированных добавок, то в них, как правило, используются соевый или подсолнечный лецитины (в соответствии с тем, из каких продуктов они были произведены).Существенной разницы между этими двумя видами растительного лецитина нет, однако отдельные свойства той или иной добавки могут повлиять на итоговый выбор.СоевыйНаиболее распространенный вид лецитина, который получают из соевых бобов. Именно этот лецитин чаще всего скрывается под аббревиатурой Е322 (его можно встретить в составе шоколада, других кондитерских изделий, соусов и так далее).Людям, которые склонны к аллергии на сою, стоит с особой осторожностью употреблять продукты и добавки с соевым лецитином. Он считается гораздо более аллергенным, нежели подсолнечный.Данный вид лецитина активно используется не только в производстве различных продуктов, но и в косметической отрасли, и даже в химической промышленности в качестве эмульгатора (он помогает смешивать в однородную массу вещества, которые без него соединяются с большим трудом, самый яркий пример - это вода и масло).ПодсолнечныйЛецитин, получаемый из семян подсолнечника, реже вызывает аллергию, да и в целом считается более полезным, чем соевый. Его производство требует больших затрат, а потому и сам продукт выходит дороже, что влияет и на итоговую стоимость создаваемых на его основе добавок.Также считается, что в подсолнечном лецитине содержится меньше фитоэстрогенов (получаемых из растений веществ, которые обладают гормоноподобными свойствами), чем в соевом.Правила приема лецитинаПеред тем, как начать принимать лецитин в любой из существующих сегодня на рынке форм, необходимо внимательно изучить прилагающуюся к ней инструкцию. Для каждой из них существуют свои рекомендации и правила приема. В большинстве случаев лецитин необходимо принимать во время еды.Дополнительный прием лецитина необходимо согласовать с врачом.Дозировка лецитинаНужная дозировка лецитина в каждом конкретном случае должна подбираться совместно с врачом. Это поможет не только добиться желаемого эффекта, но и свести к минимуму риск различных побочных эффектов и негативных воздействий.Длительность курсаКак долго человеку необходимо принимать добавки с лецитином, также должен определять врач. Курс может составлять как один, так и несколько месяцев, а после перерыва специалист также может назначить пациенту повторный курс.“Лецитин - это очень ценный продукт, который может принести много пользы для здоровья, - говорит нутрициолог Ольга Деккер. - Он содержит холин и инозитол, которые помогают улучшить функцию мозга и поддерживают здоровье нервной системы. Кроме того, лецитин может помочь снизить уровень холестерина в крови, улучшить обмен веществ и состояние кожи. Я считаю, что лецитин - это один из самых полезных продуктов, и рекомендую его всем, кто хочет улучшить свое здоровье и общее состояние организма”.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, питание, еда, врачи