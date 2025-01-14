Лецитин: виды, польза и вред вещества, как принимать
© iStock.com / fizkesДевушка принимает витамины
© iStock.com / fizkes
Девушка принимает витамины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лецитин - необходимое организму вещество, которое человек получает из некоторых продуктов. В чем заключается польза лецитина, когда он может нанести вред организму женщины, мужчины или ребенка, как его принимать в виде БАДов, в каких сферах еще применяется - в материале РИА Новости.
Лецитин
Лецитин - это не одно конкретное вещество, как правило, под этим названием подразумевается целая группа фосфолипидов, в которую входят ненасыщенные жирные кислоты, глицерин, фосфорная кислота и другие компоненты.
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"Мозг человека на 30% состоит из лецитина, это жироподобное вещество, которое по своему строению похоже на триглицериды (“вредный” холестерин), только в молекуле лецитина вместо глицерида есть холин", - отмечает Александра Чистякова, кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог.
Само название “лецитин” имеет греческое происхождение и переводится как “желток” (или “куриный желток”). В середине XIX века именно из этого продукта впервые был выделен лецитин французским химиком Мориса Гобли.
Со временем выяснилось, что лецитин можно обнаружить не только в составе куриных яиц. Это вещество также содержится в соевых бобах, семенах подсолнечника и других продуктах.
© iStock.com / Kong Ding ChekСоевые бобы на витрине магазина
© iStock.com / Kong Ding Chek
Соевые бобы на витрине магазина
Лецитин относится к тем веществам, потребность в которых организм человека не способен обеспечить собственными силами. Его запасы необходимо восполнять с питанием либо из других источников (например, прием соответствующих препаратов и добавок).
Лецитин весьма популярен не только в медицине. Он также активно используется в пищевой промышленности (тут он известен как Е322) и для производства различной косметической продукции.
Для чего нужен человеку
В теле человека лецитин выполняет несколько функций. Во-первых, он входит в число основных структурных компонентов клетки (из него состоят клеточные мембраны), помогая обновлять и “ремонтировать” их. То есть является строительным материалом для многих органов и тканей, прежде всего - головного мозга и нервной системы в целом, а также печени.
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Он также помогает доставлять к клеткам необходимые полезные вещества (витамины и прочее), а также содержит компонент, который способствует образованию ацетилхолина - важного нейромедиатора, влияющего на работу головного мозга.
Помимо этого лецитин играет свою роль в обмене веществ, обладает антиоксидантными свойствами (то есть способен бороться со свободными радикалами).
Эти свойства одинаково проявляют себя у женщин и мужчин, однако для представительниц прекрасного пола лецитин важен еще и потому, что принимает участие в выработке женских гормонов, может использоваться для профилактики многих “женских” заболеваний (в том числе - достаточно серьезных) и так далее. К слову, у мужчин лецитин также способен оказывать положительное воздействие на функционирование репродуктивной системы.
Считается, что человек может испытывать потребность в повышенном поступлении лецитина в период серьезных интеллектуальных нагрузок, во время интенсивных занятий спортом.
Употребление продуктов, богатых лецитином, может пойти на пользу и детям, которые испытывают серьезные умственные или психологические нагрузки. Например, младшие школьники, для которых первые годы за партой нередко становятся непростым испытанием и источником стресса.
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Польза
Лецитину приписывается целый ряд полезных свойств. Одно из них - это его способность помогать организму избавляться от так называемого “плохого” холестерина, то есть от оседающих на стенках сосудов липопротеинов низкой плотности. Последний пункт положительно отражается на здоровье всей сердечно-сосудистой системы в целом.
Помимо этого лецитин принимает участие в очищении организма от токсинов, полезен для нормального функционирования печени (в частности, улучшает качество и свойства желчи).
Положительное влияние он способен оказывать и на состояние нервной системы человека, например, улучшает память, повышает способность человека к обучению и запоминанию новой информации. Считается, что поступление достаточного количества лецитина в пожилом возрасте может помочь в профилактике таких серьезных недугов как болезнь Альцгеймера и так далее.
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“Лецитин также улучшает переваривание жиров и работу поджелудочной железы при дискинезии, - дополняет Александра Чистякова. - Одним из важнейших свойств лецитина является его гепатопротекторное действие. Он входит в состав препаратов для поддержки печени. Рекомендован детям 1-4 лет при нарушениях развития, показан взрослым при нарушениях работы нервной системы (проблемы с концентрацией, биполярное расстройство и т.д.)”.
Вред и противопоказания
Несмотря на то, что каких-либо серьезных “побочных эффектов” после избыточного потребления лецитина не описано, данный компонент может быть противопоказан тем, кто имеет склонность к аллергии. Прежде всего это касается лецитина, полученного из соевых бобов (он так и называется - соевый лецитин). Не стоит исключать и индивидуальную непереносимость вещества, которая также может привести к неприятным последствиям.
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Если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, перед тем, как начать принимать различные добавки с лецитином, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Это рекомендуется сделать и всем, кто решил обогатить фосфолипидами в виде БАДов в свой ежедневный рацион.
Симптомы нехватки
Дефицит лецитина в организме человека может проявлять себя различными симптомами. Так как он играет важную роль в функционировании нервной системы, то его нехватка может вызвать раздражительность и снижение настроения, проблемы с памятью и вниманием.
Со стороны органов пищеварения могут наблюдаться колики, проблемы при употреблении слишком жирных или жареных продуктов, метеоризм и так далее.
Нехватка лецитина также может проявлять себя проблемами со сном, снижением работоспособности без прочих видимых на то причин, проблемами в работе сердечно-сосудистой системы и другими симптомами.
Суточная норма
© iStock.com / Esin DenizВареные куриные яйца
© iStock.com / Esin Deniz
Вареные куриные яйца
По словам Александры Чистяковой, суточная норма лецитина для взрослого человека составляет 5-7 г - это, например, два куриных яйца, съеденных в первой половине дня. Примечательно, что алкоголь нивелирует ценность яиц как источника лецитина, так как входящие в его состав жирные кислоты и холин расщепляются этиловым спиртом.
В чем содержится
Помимо куриных яиц фосфолипиды содержатся в соевых бобах, подсолнечных семенах, в говядине и субпродуктах, в некоторых видах круп, морепродуктах и так далее.
Существуют и специальные препараты, которые также содержат лецитин. Прежде всего речь идет о всевозможных биологически активных добавках, которые могут быть представлены в виде капсул, раствора, порошка и других формах.
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Виды лецитина и какой лучше принимать
Существует два основных вида лецитина, которые человек может получать из различных продуктов питания. Это лецитин животный (яйца, печень и т.д.) и растительный (соя, подсолнечник и прочие). Что касается специализированных добавок, то в них, как правило, используются соевый или подсолнечный лецитины (в соответствии с тем, из каких продуктов они были произведены).
Существенной разницы между этими двумя видами растительного лецитина нет, однако отдельные свойства той или иной добавки могут повлиять на итоговый выбор.
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Соевый
Наиболее распространенный вид лецитина, который получают из соевых бобов. Именно этот лецитин чаще всего скрывается под аббревиатурой Е322 (его можно встретить в составе шоколада, других кондитерских изделий, соусов и так далее).
Людям, которые склонны к аллергии на сою, стоит с особой осторожностью употреблять продукты и добавки с соевым лецитином. Он считается гораздо более аллергенным, нежели подсолнечный.
Данный вид лецитина активно используется не только в производстве различных продуктов, но и в косметической отрасли, и даже в химической промышленности в качестве эмульгатора (он помогает смешивать в однородную массу вещества, которые без него соединяются с большим трудом, самый яркий пример - это вода и масло).
Подсолнечный
© iStock.com / fcafotodigitalСемечки подсолнечника
© iStock.com / fcafotodigital
Семечки подсолнечника
Лецитин, получаемый из семян подсолнечника, реже вызывает аллергию, да и в целом считается более полезным, чем соевый. Его производство требует больших затрат, а потому и сам продукт выходит дороже, что влияет и на итоговую стоимость создаваемых на его основе добавок.
Также считается, что в подсолнечном лецитине содержится меньше фитоэстрогенов (получаемых из растений веществ, которые обладают гормоноподобными свойствами), чем в соевом.
Правила приема лецитина
Перед тем, как начать принимать лецитин в любой из существующих сегодня на рынке форм, необходимо внимательно изучить прилагающуюся к ней инструкцию. Для каждой из них существуют свои рекомендации и правила приема. В большинстве случаев лецитин необходимо принимать во время еды.
Дополнительный прием лецитина необходимо согласовать с врачом.
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Дозировка лецитина
Нужная дозировка лецитина в каждом конкретном случае должна подбираться совместно с врачом. Это поможет не только добиться желаемого эффекта, но и свести к минимуму риск различных побочных эффектов и негативных воздействий.
Длительность курса
Как долго человеку необходимо принимать добавки с лецитином, также должен определять врач. Курс может составлять как один, так и несколько месяцев, а после перерыва специалист также может назначить пациенту повторный курс.
“Лецитин - это очень ценный продукт, который может принести много пользы для здоровья, - говорит нутрициолог Ольга Деккер. - Он содержит холин и инозитол, которые помогают улучшить функцию мозга и поддерживают здоровье нервной системы. Кроме того, лецитин может помочь снизить уровень холестерина в крови, улучшить обмен веществ и состояние кожи. Я считаю, что лецитин - это один из самых полезных продуктов, и рекомендую его всем, кто хочет улучшить свое здоровье и общее состояние организма”.
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