https://ria.ru/20210316/smertnost-1601422435.html

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

В 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:48

2021-03-16T09:48

2021-03-16T11:03

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По итогам 2020 года показатель составил 4,5 на тысячу родившихся живыми, в 2019-м было 4,8.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что такого уровня планировалось достичь к 2023 году.В январе Мурашко отмечал, что за последние годы также не увеличивается число инвалидов среди младенцев.Программа снижения младенческой смертности входит в нацпроект "Здравоохранение". Она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и реализуется уже несколько лет. В частности, по всей стране открывают новые перинатальные центры и фельдшерско-акушерские пункты, устанавливают современное оборудование.

https://ria.ru/20210310/shkola-1600510790.html

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2021

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россия, михаил мурашко, здоровье - общество