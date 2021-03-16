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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
В 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:48
2021-03-16T09:48
2021-03-16T11:03
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.По итогам 2020 года показатель составил 4,5 на тысячу родившихся живыми, в 2019-м было 4,8.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что такого уровня планировалось достичь к 2023 году.В январе Мурашко отмечал, что за последние годы также не увеличивается число инвалидов среди младенцев.Программа снижения младенческой смертности входит в нацпроект "Здравоохранение". Она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и реализуется уже несколько лет. В частности, по всей стране открывают новые перинатальные центры и фельдшерско-акушерские пункты, устанавливают современное оборудование.
https://ria.ru/20210310/shkola-1600510790.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
В 2020 году младенческая смертность в России оказалась на 8,5 процента ниже ожидаемой и достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
.
По итогам 2020 года показатель составил 4,5 на тысячу родившихся живыми, в 2019-м было 4,8.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что такого уровня планировалось достичь к 2023 году.
В январе Мурашко отмечал, что за последние годы также не увеличивается число инвалидов среди младенцев.
Программа снижения младенческой смертности входит в нацпроект "Здравоохранение". Она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам и реализуется уже несколько лет. В частности, по всей стране открывают новые перинатальные центры и фельдшерско-акушерские пункты, устанавливают современное оборудование.