https://ria.ru/20220305/smertnost-1776651132.html

Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России

Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России - РИА Новости, 05.03.2022

Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России

Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:24

2022-03-05T09:24

2022-03-05T09:27

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Смертность детей за последнее десятилетие снизилась более, чем в 2 раза, что, прежде всего, обусловлено снижением младенческой смертности", - сказал Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".Он отметил, что в течение последних лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения. Создана сеть перинатальных центров, построено и реконструировано 9 детских больниц, продолжается строительство 24 объектов, уточнил министр.Также строится 3 федеральных реабилитационных центра для детей в Евпатории, Новосибирске и Подольске. Отремонтированы и дооснащены 2696 детских поликлиник, подчеркнул Мурашко.Кроме того, по его словам, в России проводится скрининг среди новорожденных на 5 генетических заболеваний, с 2006 года обследовано более 23 миллионов детей. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, добавил министр.

https://ria.ru/20220217/onkologiya-1773259437.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество