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Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России - РИА Новости, 05.03.2022
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России
Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:24
2022-03-05T09:27
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Смертность детей за последнее десятилетие снизилась более, чем в 2 раза, что, прежде всего, обусловлено снижением младенческой смертности", - сказал Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".Он отметил, что в течение последних лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения. Создана сеть перинатальных центров, построено и реконструировано 9 детских больниц, продолжается строительство 24 объектов, уточнил министр.Также строится 3 федеральных реабилитационных центра для детей в Евпатории, Новосибирске и Подольске. Отремонтированы и дооснащены 2696 детских поликлиник, подчеркнул Мурашко.Кроме того, по его словам, в России проводится скрининг среди новорожденных на 5 генетических заболеваний, с 2006 года обследовано более 23 миллионов детей. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, добавил министр.
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество
09:24 05.03.2022 (обновлено: 09:27 05.03.2022)
 
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России

Мурашко: смертность детей в России снизилась более чем в два раза за десять лет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Смертность детей за последнее десятилетие снизилась более, чем в 2 раза, что, прежде всего, обусловлено снижением младенческой смертности", - сказал Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
Он отметил, что в течение последних лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения. Создана сеть перинатальных центров, построено и реконструировано 9 детских больниц, продолжается строительство 24 объектов, уточнил министр.
Также строится 3 федеральных реабилитационных центра для детей в Евпатории, Новосибирске и Подольске. Отремонтированы и дооснащены 2696 детских поликлиник, подчеркнул Мурашко.
Кроме того, по его словам, в России проводится скрининг среди новорожденных на 5 генетических заболеваний, с 2006 года обследовано более 23 миллионов детей. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, добавил министр.
Пациент во время обследования c помощью совмещенного позитронно-эмиссионного и комьютерного томографа - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 10:04
Онкологические заболевания лидируют по уровню смертности в России
 
Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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