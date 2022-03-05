https://ria.ru/20220305/smertnost-1776651132.html
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России - РИА Новости, 05.03.2022
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России
Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:24
2022-03-05T09:24
2022-03-05T09:27
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Смертность детей за последнее десятилетие снизилась более, чем в 2 раза, что, прежде всего, обусловлено снижением младенческой смертности", - сказал Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".Он отметил, что в течение последних лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения. Создана сеть перинатальных центров, построено и реконструировано 9 детских больниц, продолжается строительство 24 объектов, уточнил министр.Также строится 3 федеральных реабилитационных центра для детей в Евпатории, Новосибирске и Подольске. Отремонтированы и дооснащены 2696 детских поликлиник, подчеркнул Мурашко.Кроме того, по его словам, в России проводится скрининг среди новорожденных на 5 генетических заболеваний, с 2006 года обследовано более 23 миллионов детей. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, добавил министр.
https://ria.ru/20220217/onkologiya-1773259437.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество
09:24 05.03.2022 (обновлено: 09:27 05.03.2022)
Мурашко заявил более чем о двукратном снижении детской смертности в России
Мурашко: смертность детей в России снизилась более чем в два раза за десять лет
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Смертность детей за последние десять лет в России снизилась более чем в 2 раза, это обусловлено, прежде всего, снижением младенческой смертности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Смертность детей за последнее десятилетие снизилась более, чем в 2 раза, что, прежде всего, обусловлено снижением младенческой смертности", - сказал Мурашко на открытии XIХ Съезда педиатров России
с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
Он отметил, что в течение последних лет происходит беспрецедентное развитие инфраструктуры службы детства и родовспоможения. Создана сеть перинатальных центров, построено и реконструировано 9 детских больниц, продолжается строительство 24 объектов, уточнил министр.
Также строится 3 федеральных реабилитационных центра для детей в Евпатории
, Новосибирске
и Подольске
. Отремонтированы и дооснащены 2696 детских поликлиник, подчеркнул Мурашко.
Кроме того, по его словам, в России проводится скрининг среди новорожденных на 5 генетических заболеваний, с 2006 года обследовано более 23 миллионов детей. В 2023 году планируется расширить скрининг до 36 заболеваний, большинство из которых относятся к патологии обмена веществ, добавил министр.