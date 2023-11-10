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Голикова заявила о снижении младенческой смертности на 6,8 процента - РИА Новости, 10.11.2023
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10:08 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/smertnost-1908578102.html
Голикова заявила о снижении младенческой смертности на 6,8 процента
Голикова заявила о снижении младенческой смертности на 6,8 процента - РИА Новости, 10.11.2023
Голикова заявила о снижении младенческой смертности на 6,8 процента
Младенческая смертность в России уменьшилась на 6,8%, до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), за время работы национального проекта... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T10:08
2023-11-10T10:08
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Младенческая смертность в России уменьшилась на 6,8%, до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), за время работы национального проекта "Здравоохранение" с 2018 года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта. "Реализация мероприятий нацпроекта ("Здравоохранение" - ред.) позволила снизить на 6,8% младенческую смертность, до 4,1 промилле, завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических больниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3589 фельдшерско-акушерских пунктов", – приводятся в сообщении слова Голиковой. Она отметила, что закуплено и введено также 1617 передвижных медицинских комплексов, 14 282 автомобиля, выполнено свыше 6,1 миллиона высокотехнологичных операций и эвакуировано для оказания необходимой медицинской помощи более 72 тысяч человек. "Но самое главное – это не количественные, а качественные показатели, ведь все меры нацпроекта направлены на то, чтобы наши граждане получали высококвалифицированную и своевременную медицинскую помощь", – добавила Голикова. Кроме того, 32 миллиона россиян воспользовались информационным ресурсом "Мое здоровье" благодаря мероприятиям нацпроекта в рамках развития информационных технологий. Было проведено более 500 тысяч телемедицинских консультаций ведущими научными учреждениями России, в результате которых пациенты получили высококвалифицированную медицинскую помощь.
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татьяна голикова, россия, здоровье - общество
Татьяна Голикова, Россия, Здоровье - Общество
Голикова заявила о снижении младенческой смертности на 6,8 процента

Голикова: младенческая смертность упала на 6,8% с нацпроектом "Здравоохранение"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Младенческая смертность в России уменьшилась на 6,8%, до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), за время работы национального проекта "Здравоохранение" с 2018 года, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта.
"Реализация мероприятий нацпроекта ("Здравоохранение" - ред.) позволила снизить на 6,8% младенческую смертность, до 4,1 промилле, завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических больниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3589 фельдшерско-акушерских пунктов", – приводятся в сообщении слова Голиковой.
Она отметила, что закуплено и введено также 1617 передвижных медицинских комплексов, 14 282 автомобиля, выполнено свыше 6,1 миллиона высокотехнологичных операций и эвакуировано для оказания необходимой медицинской помощи более 72 тысяч человек.
"Но самое главное – это не количественные, а качественные показатели, ведь все меры нацпроекта направлены на то, чтобы наши граждане получали высококвалифицированную и своевременную медицинскую помощь", – добавила Голикова.
Кроме того, 32 миллиона россиян воспользовались информационным ресурсом "Мое здоровье" благодаря мероприятиям нацпроекта в рамках развития информационных технологий. Было проведено более 500 тысяч телемедицинских консультаций ведущими научными учреждениями России, в результате которых пациенты получили высококвалифицированную медицинскую помощь.
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