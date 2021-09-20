https://ria.ru/20210920/klopy-1751050211.html

Топ способов, как избавиться от клопов в домашних условиях

Как избавиться от домашних клопов в квартире самостоятельно: все способы

Топ способов, как избавиться от клопов в домашних условиях

Как самостоятельно избавиться от домашних клопов в квартире быстро и навсегда? Самые эффективные способы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:03

2021-09-20T21:03

2021-09-20T22:52

общество

насекомые

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Как самостоятельно избавиться от домашних клопов в квартире быстро и навсегда? Самые эффективные способы — в материале РИА Новости.Домашние клопыДомашние клопы — это небольшие (от трех до восьми миллиметров в длину) насекомые, которые чаще всего живут в спальной мебели, ящиках под кроватями, щелях под плинтусами и постельном белье. Этому виду уже несколько тысяч лет. Считается, что впервые клопы появились на Среднем Востоке. Первые упоминания о них встречаются в древнегреческих источниках около 400 года до нашей эры. Об этих насекомых писали знаменитые философы и ученые Плиний и Аристотель. В частности, в работе "Естественная история" Плиний утверждал, что клопы могли излечить от змеиных укусов и ушных инфекций.Образ жизниКлопы в основном питаются человеческой кровью, редко — кровью птиц и животных. Клопы могут выживать даже при минус 17 градусах, а при нехватке крови преодолевают большие расстояния.Живут насекомые "гнездами", но колонии не образуют. Если их становится слишком много, перебираются в соседние комнаты.ПитаниеДля благоприятного существования клопу достаточно питаться один раз в пять дней. Жертву клопы находят по запаху — обоняние у них развито гораздо лучше, чем зрение. В процессе питания клоп ищет открытые участки тела, прокалывает хоботком кожу и впрыскивает внутрь слюну, которая обладает обезболивающим эффектом. Затем паразит находит кровеносный сосуд и в течение нескольких минут сосет из него кровь. За десять минут взрослая особь выпивает около семи миллилитров — тело насекомого увеличивается в два раза, а окраска из полупрозрачной становится алой или почти черной.Период активностиДнем насекомые спят, активны они только ночью. Поэтому сразу обнаружить клопов довольно сложно. Обычно, паразиты выползают из укрытий с 02:00 до 07:00 часов.Пикового сезона, по словам эпидемиологов, у клопов нет: питаться и размножаться они могут целый год. С конца апреля и до начала ноября кровососущие особенно агрессивны.Сколько живутПродолжительность жизни клопов — 12-15 месяцев. Без еды взрослые особи могут прожить до 106 дней, а личинки — до 143 (по результатам исследования энтомолога Андреа М. Поланко из Политехнического университета Вирджинии "Выживаемость во время голодания постельных клопов").Как понять, что дома завелись клопыТак как несколько клопов обитают рядом, они образуют некие "гнезда", в которых можно обнаружить кладки, молодых личинок и взрослых особей. После себя насекомые к тому же оставляют на белье небольшие бурые или красные пятна (высосанная у человека кровь). К тому же в доме можно заметить специфический запах, напоминающий старый коньяк, который исходит именно от этих паразитов.Причины появления клоповДомашние клопы заводятся в квартире по нескольким причинам:Как найти клоповЧтобы понять, есть ли в доме клопы, можно проверить самые благоприятные места для их обитания: в углах и стыках между стенами, на нижней стороне и в обивке мебели, складках обивки и матрасе.Еще один признак насекомых в квартире — небольшие пятна крови на постельном белье или экскременты в виде черных точек. Кроме того, паразиты в процессе линьки оставляют после себя ороговевшие оболочки.Также можно расстелить постель и с наступлением темноты включить свет. Клопы попросту не успеют разбежаться.Насколько опасны клопы для человекаПервая опасность для организма человека — укусы клопов. Помимо зуда и дискомфорта, может проявиться аллергия в тяжелой форме, вредная для иммунной системы.Кровососущие насекомые переносят опасные инфекции — лихорадку Ку, туляремию, болезнь Шагаса. Изредка клопы могут механически переносить и другие, не менее серьезные заболевания, такие как чума или сибирская язва. Однако многие инфекционисты считают, что патогены на теле паразитов не приспособлены к развитию и размножению.К тому же укусы клопов могут повлиять на психологическое состояние человека. Может появиться раздражительность, стресс, невроз.УкусыПосле физического контакта с насекомыми на коже остаются красноватые пятна, а места укусов отекают. Все это сопровождается сильным зудом. Аллерген, который попадает в кровь после контакта с домашними клопами, наиболее опасен для людей с гиперчувствительностью, так как симптомы усиливаются и могут привести к отеку Квинке и затруднению дыхания. Может развиться опасный для жизни анафилактический шок.Как избавиться от клоповОт клопов можно избавиться как с помощью специалиста-дезинфектора, так и самостоятельно.Существует несколько методов борьбы с кровососущими паразитами:Химические средстваХимические препараты наиболее эффективны. Есть множество проверенных средств, которые помогают вывести из квартиры таких насекомых, как домашние клопы:Народные средстваЕсли домашние клопы не успели разбежаться по всей квартире, можно попробовать воспользоваться народными методами. Но они зачастую лишь отпугивают насекомых и не решают проблему до конца.ДезинфекцияСамым эффективным способом в борьбе с кровососущими паразитами остается профессиональная дезинфекция. Организации, специализирующиеся на уничтожении клопов, используют профессиональные препараты, которых нет в свободной продаже. Вид процедуры зависит от степени зараженности помещения: вымораживание или обработка высокой, губительной для насекомых температурой, или использование инсектицидов.Работа профессионалов занимает от двух до пяти часов. Во время дезинфекции и в течение восьми часов после нее находиться в помещении не рекомендуется.Перед приходом специалистов необходимо подготовить квартиру: провести влажную уборку, постирать постельное белье и вещи при высокой температуре, отодвинуть мебель и технику от стен, обесточить электроприборы.Горячая и холодная температураПостельные клопы и их яйца не переносят слишком низких или высоких температур. Поэтому эффективные способы уничтожения — вымораживание, обработка помещения высокой температурой.Перед вымораживанием необходимо обезопасить водопровод, чтобы не разорвало трубы и не затопило квартиру. Процесс предполагает:Обратный процесс — использование горячего воздуха для уничтожения клопов:Как избавиться от клопов в диванеСамый простой, но малоэффективный метод избавления от диванных клопов — механический. Паразитов нужно поместить в бутылку, а затем сжечь. При этом стоит понимать, что собрать всех вредителей за один раз сложно, а размножаются они быстро. Такой способ борьбы подойдет, если в доме замечены всего две-три особи.К тому же выдворить клопов можно с помощью мощного пылесоса. Для этого нужен одноразовый мешок для сбора пыли, который по окончании процедуры лучше всего сжечь, чтобы не допустить возвращения насекомых.Как предотвратить появление клоповКлопы могут поселиться в любой квартире. Однако снизить вероятность заражения помещения кровососущими насекомыми поможет следующее:Рекомендации экспертовПрежде чем начать процедуру уничтожения вредных насекомых в домашних условиях, следует изучить рекомендации и советы экспертов.По словам эксперта, профессионалы по причине высокой приспособленности клопов используют современные группы средств, в том числе оникатиноиды.

https://ria.ru/20200803/1575285473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191019/1559940417.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/klop-1743130390.html

https://realty.ria.ru/20200611/1572800558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, насекомые, здоровье - общество