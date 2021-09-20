https://ria.ru/20210920/klopy-1751050211.html
Топ способов, как избавиться от клопов в домашних условиях
Как избавиться от домашних клопов в квартире самостоятельно: все способы
Топ способов, как избавиться от клопов в домашних условиях
Как самостоятельно избавиться от домашних клопов в квартире быстро и навсегда? Самые эффективные способы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:03
2021-09-20T21:03
2021-09-20T22:52
общество
насекомые
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Как самостоятельно избавиться от домашних клопов в квартире быстро и навсегда? Самые эффективные способы — в материале РИА Новости.Домашние клопыДомашние клопы — это небольшие (от трех до восьми миллиметров в длину) насекомые, которые чаще всего живут в спальной мебели, ящиках под кроватями, щелях под плинтусами и постельном белье. Этому виду уже несколько тысяч лет. Считается, что впервые клопы появились на Среднем Востоке. Первые упоминания о них встречаются в древнегреческих источниках около 400 года до нашей эры. Об этих насекомых писали знаменитые философы и ученые Плиний и Аристотель. В частности, в работе "Естественная история" Плиний утверждал, что клопы могли излечить от змеиных укусов и ушных инфекций.Образ жизниКлопы в основном питаются человеческой кровью, редко — кровью птиц и животных. Клопы могут выживать даже при минус 17 градусах, а при нехватке крови преодолевают большие расстояния.Живут насекомые "гнездами", но колонии не образуют. Если их становится слишком много, перебираются в соседние комнаты.ПитаниеДля благоприятного существования клопу достаточно питаться один раз в пять дней. Жертву клопы находят по запаху — обоняние у них развито гораздо лучше, чем зрение. В процессе питания клоп ищет открытые участки тела, прокалывает хоботком кожу и впрыскивает внутрь слюну, которая обладает обезболивающим эффектом. Затем паразит находит кровеносный сосуд и в течение нескольких минут сосет из него кровь. За десять минут взрослая особь выпивает около семи миллилитров — тело насекомого увеличивается в два раза, а окраска из полупрозрачной становится алой или почти черной.Период активностиДнем насекомые спят, активны они только ночью. Поэтому сразу обнаружить клопов довольно сложно. Обычно, паразиты выползают из укрытий с 02:00 до 07:00 часов.Пикового сезона, по словам эпидемиологов, у клопов нет: питаться и размножаться они могут целый год. С конца апреля и до начала ноября кровососущие особенно агрессивны.Сколько живутПродолжительность жизни клопов — 12-15 месяцев. Без еды взрослые особи могут прожить до 106 дней, а личинки — до 143 (по результатам исследования энтомолога Андреа М. Поланко из Политехнического университета Вирджинии "Выживаемость во время голодания постельных клопов").Как понять, что дома завелись клопыТак как несколько клопов обитают рядом, они образуют некие "гнезда", в которых можно обнаружить кладки, молодых личинок и взрослых особей. После себя насекомые к тому же оставляют на белье небольшие бурые или красные пятна (высосанная у человека кровь). К тому же в доме можно заметить специфический запах, напоминающий старый коньяк, который исходит именно от этих паразитов.Причины появления клоповДомашние клопы заводятся в квартире по нескольким причинам:Как найти клоповЧтобы понять, есть ли в доме клопы, можно проверить самые благоприятные места для их обитания: в углах и стыках между стенами, на нижней стороне и в обивке мебели, складках обивки и матрасе.Еще один признак насекомых в квартире — небольшие пятна крови на постельном белье или экскременты в виде черных точек. Кроме того, паразиты в процессе линьки оставляют после себя ороговевшие оболочки.Также можно расстелить постель и с наступлением темноты включить свет. Клопы попросту не успеют разбежаться.Насколько опасны клопы для человекаПервая опасность для организма человека — укусы клопов. Помимо зуда и дискомфорта, может проявиться аллергия в тяжелой форме, вредная для иммунной системы.Кровососущие насекомые переносят опасные инфекции — лихорадку Ку, туляремию, болезнь Шагаса. Изредка клопы могут механически переносить и другие, не менее серьезные заболевания, такие как чума или сибирская язва. Однако многие инфекционисты считают, что патогены на теле паразитов не приспособлены к развитию и размножению.К тому же укусы клопов могут повлиять на психологическое состояние человека. Может появиться раздражительность, стресс, невроз.УкусыПосле физического контакта с насекомыми на коже остаются красноватые пятна, а места укусов отекают. Все это сопровождается сильным зудом. Аллерген, который попадает в кровь после контакта с домашними клопами, наиболее опасен для людей с гиперчувствительностью, так как симптомы усиливаются и могут привести к отеку Квинке и затруднению дыхания. Может развиться опасный для жизни анафилактический шок.Как избавиться от клоповОт клопов можно избавиться как с помощью специалиста-дезинфектора, так и самостоятельно.Существует несколько методов борьбы с кровососущими паразитами:Химические средстваХимические препараты наиболее эффективны. Есть множество проверенных средств, которые помогают вывести из квартиры таких насекомых, как домашние клопы:Народные средстваЕсли домашние клопы не успели разбежаться по всей квартире, можно попробовать воспользоваться народными методами. Но они зачастую лишь отпугивают насекомых и не решают проблему до конца.ДезинфекцияСамым эффективным способом в борьбе с кровососущими паразитами остается профессиональная дезинфекция. Организации, специализирующиеся на уничтожении клопов, используют профессиональные препараты, которых нет в свободной продаже. Вид процедуры зависит от степени зараженности помещения: вымораживание или обработка высокой, губительной для насекомых температурой, или использование инсектицидов.Работа профессионалов занимает от двух до пяти часов. Во время дезинфекции и в течение восьми часов после нее находиться в помещении не рекомендуется.Перед приходом специалистов необходимо подготовить квартиру: провести влажную уборку, постирать постельное белье и вещи при высокой температуре, отодвинуть мебель и технику от стен, обесточить электроприборы.Горячая и холодная температураПостельные клопы и их яйца не переносят слишком низких или высоких температур. Поэтому эффективные способы уничтожения — вымораживание, обработка помещения высокой температурой.Перед вымораживанием необходимо обезопасить водопровод, чтобы не разорвало трубы и не затопило квартиру. Процесс предполагает:Обратный процесс — использование горячего воздуха для уничтожения клопов:Как избавиться от клопов в диванеСамый простой, но малоэффективный метод избавления от диванных клопов — механический. Паразитов нужно поместить в бутылку, а затем сжечь. При этом стоит понимать, что собрать всех вредителей за один раз сложно, а размножаются они быстро. Такой способ борьбы подойдет, если в доме замечены всего две-три особи.К тому же выдворить клопов можно с помощью мощного пылесоса. Для этого нужен одноразовый мешок для сбора пыли, который по окончании процедуры лучше всего сжечь, чтобы не допустить возвращения насекомых.Как предотвратить появление клоповКлопы могут поселиться в любой квартире. Однако снизить вероятность заражения помещения кровососущими насекомыми поможет следующее:Рекомендации экспертовПрежде чем начать процедуру уничтожения вредных насекомых в домашних условиях, следует изучить рекомендации и советы экспертов.По словам эксперта, профессионалы по причине высокой приспособленности клопов используют современные группы средств, в том числе оникатиноиды.
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общество, насекомые, здоровье - общество
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Как самостоятельно избавиться от домашних клопов в квартире быстро и навсегда? Самые эффективные способы — в материале РИА Новости.
Домашние клопы
Домашние клопы — это небольшие (от трех до восьми миллиметров в длину) насекомые, которые чаще всего живут в спальной мебели, ящиках под кроватями, щелях под плинтусами и постельном белье. Этому виду уже несколько тысяч лет. Считается, что впервые клопы появились на Среднем Востоке
. Первые упоминания о них встречаются в древнегреческих источниках около 400 года до нашей эры. Об этих насекомых писали знаменитые философы и ученые Плиний и Аристотель. В частности, в работе "Естественная история" Плиний утверждал, что клопы могли излечить от змеиных укусов и ушных инфекций.
Образ жизни
Клопы в основном питаются человеческой кровью, редко — кровью птиц и животных. Клопы могут выживать даже при минус 17 градусах, а при нехватке крови преодолевают большие расстояния.
Живут насекомые "гнездами", но колонии не образуют. Если их становится слишком много, перебираются в соседние комнаты.
Питание
Для благоприятного существования клопу достаточно питаться один раз в пять дней. Жертву клопы находят по запаху — обоняние у них развито гораздо лучше, чем зрение. В процессе питания клоп ищет открытые участки тела, прокалывает хоботком кожу и впрыскивает внутрь слюну, которая обладает обезболивающим эффектом. Затем паразит находит кровеносный сосуд и в течение нескольких минут сосет из него кровь. За десять минут взрослая особь выпивает около семи миллилитров — тело насекомого увеличивается в два раза, а окраска из полупрозрачной становится алой или почти черной.
Период активности
Днем насекомые спят, активны они только ночью. Поэтому сразу обнаружить клопов довольно сложно. Обычно, паразиты выползают из укрытий с 02:00 до 07:00 часов.
Пикового сезона, по словам эпидемиологов, у клопов нет: питаться и размножаться они могут целый год. С конца апреля и до начала ноября кровососущие особенно агрессивны.
Сколько живут
Продолжительность жизни клопов — 12-15 месяцев. Без еды взрослые особи могут прожить до 106 дней, а личинки — до 143 (по результатам исследования энтомолога Андреа М. Поланко из Политехнического университета Вирджинии "Выживаемость во время голодания постельных клопов").
Как понять, что дома завелись клопы
Так как несколько клопов обитают рядом, они образуют некие "гнезда", в которых можно обнаружить кладки, молодых личинок и взрослых особей. После себя насекомые к тому же оставляют на белье небольшие бурые или красные пятна (высосанная у человека кровь). К тому же в доме можно заметить специфический запах, напоминающий старый коньяк, который исходит именно от этих паразитов.
Причины появления клопов
Домашние клопы заводятся в квартире по нескольким причинам:
1Переезд из соседних помещений. Насекомые в поисках пищи могут быстро преодолевать большие расстояния. Бывает, они заводятся в ухоженных и чистых домах.
2Подержанная мебель. Клопы часто селятся в диванах, креслах и пуфах, их почти невозможно заметить при покупке, особенно если клопы голодные, в таком случае их панцирь становится прозрачным и тонким.
3Одежда. Покупая в магазинах вещи, никто не застрахован от того, что человек, несколько минут назад примерявший свитер или брюки, не принес с собой несколько насекомых.
4Путешествия. Домашних клопов можно привезти с собой в чемодане из отпуска в теплых странах: для заселения незваных гостей достаточно одной взрослой самки.
5Животные. Если дома есть питомец, который часто гуляет на улице, он может принести яйца клопов на шерсти.
Как найти клопов
Чтобы понять, есть ли в доме клопы, можно проверить самые благоприятные места для их обитания: в углах и стыках между стенами, на нижней стороне и в обивке мебели, складках обивки и матрасе.
Еще один признак насекомых в квартире — небольшие пятна крови на постельном белье или экскременты в виде черных точек. Кроме того, паразиты в процессе линьки оставляют после себя ороговевшие оболочки.
Также можно расстелить постель и с наступлением темноты включить свет. Клопы попросту не успеют разбежаться.
Насколько опасны клопы для человека
Первая опасность для организма человека — укусы клопов. Помимо зуда и дискомфорта, может проявиться аллергия в тяжелой форме, вредная для иммунной системы.
"Кровососущие насекомые оставляют экскременты на коже человека. Люди, в свою очередь, их расчесывают и заносят в ранки различные бактерии. После расчесов может начаться нагноение", — объясняет врач общей практики Кирилл Романов.
Кровососущие насекомые переносят опасные инфекции — лихорадку Ку, туляремию, болезнь Шагаса. Изредка клопы могут механически переносить и другие, не менее серьезные заболевания, такие как чума или сибирская язва. Однако многие инфекционисты считают, что патогены на теле паразитов не приспособлены к развитию и размножению.
"В первую очередь вред от клопов — аллергические реакции. Особо опасны постельные клопы для ВИЧ-инфицированных и людей со слабым и пониженным иммунитетом, так как они являются переносчиками различных инфекционных заболеваний (трансмиссивные инфекции, туляремия и так далее). Для здорового человека вероятность заразиться такими вирусами крайне мала", — говорит эксперт.
К тому же укусы клопов могут повлиять на психологическое состояние человека. Может появиться раздражительность, стресс, невроз.
Укусы
После физического контакта с насекомыми на коже остаются красноватые пятна, а места укусов отекают. Все это сопровождается сильным зудом. Аллерген, который попадает в кровь после контакта с домашними клопами, наиболее опасен для людей с гиперчувствительностью, так как симптомы усиливаются и могут привести к отеку Квинке и затруднению дыхания. Может развиться опасный для жизни анафилактический шок.
"От следов укусов помогут избавиться препараты против раздражения. В случае более тяжелых последствий (цепной и возвратный тиф, аллергические реакции) необходимо уже обращаться к лечащему врачу", — добавляет Кирилл Романов.
Как избавиться от клопов
От клопов можно избавиться как с помощью специалиста-дезинфектора, так и самостоятельно.
Существует несколько методов борьбы с кровососущими паразитами:
Химические средства
Химические препараты наиболее эффективны. Есть множество проверенных средств, которые помогают вывести из квартиры таких насекомых, как домашние клопы:
—"Гектор" — одно из самых популярных средств против кровососущих паразитов. Препарат можно найти в бытовых магазинах в виде порошка. Он высушивает клопов, полностью обезвоживая их организм. "Гектор" безопасен для применения в домашних условиях, однако результат появляется только через неделю, но эффект сохраняется еще долгое время.
—"Карбофос" — концентрированная жидкость, которая парализует насекомых. Его главное преимущество — быстрое и успешное уничтожение как взрослых особей, так и яиц и личинок. Перед применением "Карбофоса" необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией — при неправильном использовании препарат может навредить детям и домашним животным.
—"Дихлофос" — один из самых известных спреев с активными веществами (группа пиретроидов) для уничтожения взрослых особей и личинок. Однако препарат безвреден для яиц домашних клопов.
—"Палач" — жидкое химическое средство, которое тоже может помочь в борьбе с паразитами. Одного флакона, смешанного с 0,5 литра воды, достаточно, чтобы обработать места заселения кровососущих насекомых.
—"Комбат" — специальный аэрозоль по относительно низкой цене. Причем в комплекте с ним идут насадки для обработки труднодоступных мест.
Народные средства
Если домашние клопы не успели разбежаться по всей квартире, можно попробовать воспользоваться народными методами. Но они зачастую лишь отпугивают насекомых и не решают проблему до конца.
1Столовым уксусом можно протереть все твердые поверхности, где были обнаружены клопы. Его резкий запах насекомые не переносят, а мебель и текстильные изделия не пострадают.
2Для выдворения клопов помогают сушеные розмарин, тимьян, полынь или валериана. В небольшом количестве травы можно поджечь в глубокой миске и оставить в квартире на некоторое время.
3Эфирные масла лаванды или эвкалипта действуют по такому же принципу, что и сушеные травы. Их главное преимущество — приятный запах.
4Также помочь в уничтожении особей поможет опрыскивание мест скопления насекомых бензином, керосином, скипидаром.
Дезинфекция
Самым эффективным способом в борьбе с кровососущими паразитами остается профессиональная дезинфекция. Организации, специализирующиеся на уничтожении клопов, используют профессиональные препараты, которых нет в свободной продаже. Вид процедуры зависит от степени зараженности помещения: вымораживание или обработка высокой, губительной для насекомых температурой, или использование инсектицидов.
Работа профессионалов занимает от двух до пяти часов. Во время дезинфекции и в течение восьми часов после нее находиться в помещении не рекомендуется.
Перед приходом специалистов необходимо подготовить квартиру: провести влажную уборку, постирать постельное белье и вещи при высокой температуре, отодвинуть мебель и технику от стен, обесточить электроприборы.
Горячая и холодная температура
Постельные клопы и их яйца не переносят слишком низких или высоких температур. Поэтому эффективные способы уничтожения — вымораживание, обработка помещения высокой температурой.
Перед вымораживанием необходимо обезопасить водопровод, чтобы не разорвало трубы и не затопило квартиру. Процесс предполагает:
—проветривание помещения зимой (при температуре ниже минус 25 градусов);
—выставление на мороз матрасов, одеял, подушек, постельного белья.
Обратный процесс — использование горячего воздуха для уничтожения клопов:
—обработка твердых поверхностей паром, металлических предметов — спиртовой горелкой;
—стирка белья и вещей при высокой температуре (более 60 градусов).
Как избавиться от клопов в диване
Самый простой, но малоэффективный метод избавления от диванных клопов — механический. Паразитов нужно поместить в бутылку, а затем сжечь. При этом стоит понимать, что собрать всех вредителей за один раз сложно, а размножаются они быстро. Такой способ борьбы подойдет, если в доме замечены всего две-три особи.
К тому же выдворить клопов можно с помощью мощного пылесоса. Для этого нужен одноразовый мешок для сбора пыли, который по окончании процедуры лучше всего сжечь, чтобы не допустить возвращения насекомых.
Как предотвратить появление клопов
Клопы могут поселиться в любой квартире. Однако снизить вероятность заражения помещения кровососущими насекомыми поможет следующее:
1Матрас нужно чистить или менять два-три раза в год. Чаще всего домашние клопы прячутся именно в нем, поэтому таким способом можно предотвратить их заселение еще на начальной стадии.
2Следует использовать защитные наматрасники, проникнуть через которые насекомым будет сложно.
3При подозрениях, что в доме появились клопы, нужно ежедневно пылесосить квартиру, а мешок для пыли сразу же выбрасывать.
4Клопам легче найти укрытие, если в доме царит беспорядок. Поэтому для профилактики стоит держать помещение в чистом ухоженном виде. Для усиления эффекта можно распылять по комнатам эфирные масла, отпугивающие паразитов.
Рекомендации экспертов
Прежде чем начать процедуру уничтожения вредных насекомых в домашних условиях, следует изучить рекомендации и советы экспертов.
—1. Клопы не любят яркий свет. Насекомые выползают исключительно по ночам, днем увидеть их невозможно. Поэтому хорошая профилактика против домашних клопов — солнечный свет в квартире.
—2. Во время самостоятельной борьбы с паразитами необходимо пройтись по всей квартире, а не только по местам — источникам заражения.
"Против клопов важно обработать все самые укромные уголки помещения. В противном случае насекомые просто перебегут туда, где не обработано, и переждут химическую атаку, — подчеркивает врач-дезинфектолог Николай Дубинин. — Именно поэтому профессионалы используют при дезинфекции мощное оборудование, например генераторы холодного тумана".
—3. Выбирать способ уничтожения паразитов следует исходя из масштабов заражения. При этом важно учитывать устойчивость клопов ко многим препаратам.
По словам эксперта, профессионалы по причине высокой приспособленности клопов используют современные группы средств, в том числе оникатиноиды.