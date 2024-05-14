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Биография Ларисы Брычевой
Биография Ларисы Брычевой - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Ларисы Брычевой
Помощник президента России – начальник государственно-правового управления президента России Лариса Игоревна Брычева родилась 26 мая 1957 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:42
2024-05-14T13:42
2024-05-14T13:42
справки
москва
лариса брычева
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Помощник президента России – начальник государственно-правового управления президента России Лариса Игоревна Брычева родилась 26 мая 1957 года в Москве.В 1981 году окончила юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1985 году – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. Кандидат юридических наук.В 1974 году начала трудовую деятельность. Работала консультантом Госарбитража при Мособлисполкоме; юрисконсультом, старшим юрисконсультом ряда предприятий и организаций Москвы.В 1985-1987 годах – научный сотрудник Института государства и права Академии наук СССР.В 1987-1992 годах – редактор отдела, заместитель главного редактора журнала "Советское государство и право".В 1992-1993 годах – ведущий, главный специалист комитета Верховного Совета Российской Федерации по законодательству; заведующая сектором комиссии Совета Республики по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации.В 1993-1999 годах – начальник отдела администрации президента РФ; руководитель рабочего аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Федеральном Собрании; заместитель начальника главного государственно-правового управления президента Российской Федерации.В 1999 году возглавила главное государственно-правовое управление президента Российской Федерации. С марта 2004 года – помощник президента Российской Федерации - начальник государственно-правового управления президента Российской Федерации.Была переназначена на этот пост в 2008, и 2018 годах. 14 мая 2024 года Лариса Брычева вновь была переназначена на должность помощника президента России – начальника государственно-правового управления президента России.Заслуженный юрист Российской Федерации (1996). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2007) и IV степеней (2011), медалью Столыпина I степени (2017), Почетной грамотой президента Российской Федерации (2008), знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет (2012). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, москва, лариса брычева
Справки, Москва, Лариса Брычева
Помощник президента России – начальник государственно-правового управления президента России Лариса Игоревна Брычева родилась 26 мая 1957 года
в Москве.
В 1981 году окончила юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1985 году – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР. Кандидат юридических наук.
В 1974 году начала трудовую деятельность. Работала консультантом Госарбитража при Мособлисполкоме; юрисконсультом, старшим юрисконсультом ряда предприятий и организаций Москвы.
В 1985-1987 годах – научный сотрудник Института государства и права Академии наук СССР.
В 1987-1992 годах – редактор отдела, заместитель главного редактора журнала "Советское государство и право".
В 1992-1993 годах – ведущий, главный специалист комитета Верховного Совета Российской Федерации по законодательству; заведующая сектором комиссии Совета Республики по экономической реформе Верховного Совета Российской Федерации.
В 1993-1999 годах – начальник отдела администрации президента РФ; руководитель рабочего аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Федеральном Собрании; заместитель начальника главного государственно-правового управления президента Российской Федерации.
В 1999 году возглавила
главное государственно-правовое управление президента Российской Федерации.
С марта 2004 года
– помощник президента Российской Федерации - начальник государственно-правового управления президента Российской Федерации.
Была переназначена
на этот пост в 2008, и 2018 годах
.
14 мая 2024 года Лариса Брычева вновь была переназначена
на должность помощника президента России – начальника государственно-правового управления президента России.
Заслуженный юрист Российской Федерации (1996
).
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2007
) и IV степеней (2011
), медалью Столыпина I степени (2017
), Почетной грамотой президента Российской Федерации (2008
), знаком отличия "За безупречную службу" XXV лет (2012
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников