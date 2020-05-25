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В администрации президента не поддержали проект о работе такси
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РИА Новости

В администрации президента не поддержали проект о работе такси

08:15 25.05.2020
2538
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобили службы "Яндекс Такси". Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Государственно-правовое управление президента РФ в очередной раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы такси: юристы в своем заключении указали на игнорирование замечаний и предложений ряда ведомств, а также на несогласование требований проекта с текущей социально-экономической обстановкой в стране.
В июне 2018 года депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР) внесли в Госдуму проект закона о регулировании деятельности агрегаторов такси. Авторы считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора и сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру. В частности, депутаты предложили штрафовать юрлиц-владельцев такси до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рублей.
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В конце мая прошлого года глава комитета Евгений Москвичев заявлял РИА Новости, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Москвичев также говорил, что, согласно поправкам ко второму чтению, иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории РФ.
Кроме того, согласно поправкам, все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы. Однако во втором чтении законопроект пока так и не был рассмотрен.
"В Государственно-правовом управлении президента Российской Федерации повторно рассмотрен проект федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковыми такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подготовленный комитетом Государственной думы по транспорту и строительству к рассмотрению во втором чтении", - говорится в документе (имеется в распоряжении РИА Новости) за подписью начальника управления Ларисы Брычевой от 29 апреля на имя главы комитета Евгения Москвичева.
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Отмечается, что в представленной редакции проекта не учтены предложения и замечания экспертного управления президента РФ, управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, а также замечания и предложения Минтранса, согласованные с ФСБ.
Кроме того, подчеркивается, что положения проекта о необходимости устанавливать в автомобилях перевозчиков тахографы, таксометры и онлайн-кассы "в сложившейся социально-экономической обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, не согласуются с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса".
"С учетом изложенного полагаем, что законопроект нуждается в дополнительной проработке и согласовании с Экспертным управлением президента Российской Федерации, Управлением президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Минтрансом России, и в представленной редакции не может быть рекомендован к принятию Государственной думой во втором чтении", - добавляется в документе.
По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, это уже четвертый отрицательный отзыв государственно-правового управления на текст законопроекта ко второму чтению, который подготовлен комитетом по транспорту и строительству.
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Помимо данного проекта, с законодательным предложением урегулировать сферу работы такси выступали и члены Совета федерации во главе с вице-спикером, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком: проект, повышающий безопасность пассажиров такси, был внесен в Госдуму в декабре 2019 года. Как отмечал Турчак, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.
Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в инициативе предлагалось закрепить финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси, и ввести требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.
В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным. Тогда Неверов заявил, что обратится к первому вице-спикеру ГД Александру Жукову с просьбой совместно с комитетом по транспорту и строительству ускорить работу над проектом о регулировании деятельности такси.
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
13 июня 2019, 08:00
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
200115
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РоссияВиталий ЕфимовЛариса БрычеваЕвгений МосквичевГЛОНАСС (система навигации)Совет Федерации РФГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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