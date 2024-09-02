Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству
Путин обновил состав совета по совершенствованию гражданского законодательства
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, большинство членов предыдущего состава продолжат работу в совете. Его председателем остался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете продолжат работать заведующий кафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Остались в составе совета также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента - начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Некоторые члены вошли в состав совета впервые, в их числе например член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко и зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин.
Несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет, это в том числе полномочный представитель президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генерального прокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.