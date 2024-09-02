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Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - РИА Новости, 02.09.2024
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20:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/putin-1970087868.html
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - РИА Новости, 02.09.2024
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству
Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T20:24
2024-09-02T20:24
политика
россия
владимир путин
павел крашенинников
лидия михеева
госдума рф
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, большинство членов предыдущего состава продолжат работу в совете. Его председателем остался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете продолжат работать заведующий кафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Остались в составе совета также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента - начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Некоторые члены вошли в состав совета впервые, в их числе например член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко и зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин. Несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет, это в том числе полномочный представитель президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генерального прокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.
https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html
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политика, россия, владимир путин, павел крашенинников, лидия михеева, госдума рф, мгу имени м. в. ломоносова, ассоциация юристов россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Павел Крашенинников, Лидия Михеева, Госдума РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ассоциация юристов России
Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Путин обновил состав совета по совершенствованию гражданского законодательства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно документу, большинство членов предыдущего состава продолжат работу в совете. Его председателем остался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете продолжат работать заведующий кафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Остались в составе совета также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента - начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Некоторые члены вошли в состав совета впервые, в их числе например член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко и зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин.
Несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет, это в том числе полномочный представитель президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генерального прокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинПавел КрашенинниковЛидия МихееваГосдума РФМГУ имени М. В. ЛомоносоваАссоциация юристов России
 
 
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