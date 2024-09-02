https://ria.ru/20240902/putin-1970087868.html

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству - РИА Новости, 02.09.2024

Путин обновил состав совета по гражданскому законодательству

Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:24

2024-09-02T20:24

2024-09-02T20:24

политика

россия

владимир путин

павел крашенинников

лидия михеева

госдума рф

мгу имени м. в. ломоносова

ассоциация юристов россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, большинство членов предыдущего состава продолжат работу в совете. Его председателем остался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В качестве заместителей председателя в совете продолжат работать заведующий кафедрой гражданского права юрфака МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Суханов и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Остались в составе совета также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, помощник президента - начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, полпред президента в Госдуме Гарри Минх. Некоторые члены вошли в состав совета впервые, в их числе например член президиума "Ассоциации юристов России" Елена Борисенко и зампред президиума Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин. Несколько членов предыдущего состава не вошли в обновленный совет, это в том числе полномочный представитель президента в Конституционном Суде Александр Коновалов, советник генерального прокурора Сабир Кеплеров, судья Верховного Суда РФ Татьяна Завьялова.

https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

https://ria.ru/20240902/putin-1970077923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, павел крашенинников, лидия михеева, госдума рф, мгу имени м. в. ломоносова, ассоциация юристов россии