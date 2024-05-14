Рейтинг@Mail.ru
Путин переназначил Брычеву своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 14.05.2024 (обновлено: 11:21 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/brycheva-1945801017.html
Путин переназначил Брычеву своим помощником
Путин переназначил Брычеву своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Брычеву своим помощником
Президент РФ Владимир Путин переназначил Ларису Брычеву на должность помощника - начальника государственно-правового управления президента, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:16
2024-05-14T11:21
политика
россия
лариса брычева
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/36/1520483662_0:0:2637:1483_1920x0_80_0_0_3f3339e9779ddd87e75487e371ce0ffb.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Ларису Брычеву на должность помощника - начальника государственно-правового управления президента, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил... Брычеву Ларису Игоревну – помощником президента Российской Федерации – начальником государственно-правового управления президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/36/1520483662_0:0:2637:1979_1920x0_80_0_0_f94712f5aac87696da541805dcd6a7a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, лариса брычева, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Лариса Брычева, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин переназначил Брычеву своим помощником

Путин переназначил Брычеву начальником государственно-правового управления

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНачальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева во время брифинга в Кремле
Начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева во время брифинга в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева во время брифинга в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Ларису Брычеву на должность помощника - начальника государственно-правового управления президента, сообщается на сайте Кремля.
"Своими указами глава государства назначил... Брычеву Ларису Игоревну – помощником президента Российской Федерации – начальником государственно-правового управления президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаРоссияЛариса БрычеваВладимир ПутинНазначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала