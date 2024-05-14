https://ria.ru/20240514/brycheva-1945801017.html
Путин переназначил Брычеву своим помощником
Путин переназначил Брычеву своим помощником - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил Брычеву своим помощником
Президент РФ Владимир Путин переназначил Ларису Брычеву на должность помощника - начальника государственно-правового управления президента, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:16
2024-05-14T11:16
2024-05-14T11:21
политика
россия
лариса брычева
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин переназначил Ларису Брычеву на должность помощника - начальника государственно-правового управления президента, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил... Брычеву Ларису Игоревну – помощником президента Российской Федерации – начальником государственно-правового управления президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, лариса брычева, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Лариса Брычева, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин переназначил Брычеву своим помощником
Путин переназначил Брычеву начальником государственно-правового управления