В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

Как рассказал газете глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, документ направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Россияне жалуются на шум посетителей таких заведений.
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Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепите.
Хинштейн считает логичным увязать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах — на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе.
Кроме того планируется установить на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 квадратных метров.
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Парламентарий утверждает, что предложения по времени торговли поступали от бизнеса. По его словам, сейчас авторы проекта ждут заключения ГПУ. Ожидается, что окончательная редакция поправок будет готова в течение марта. Новый вариант направили начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Представитель Минфина отметил, что законопроект требует доработки с учетом некоторых замечаний. В частности, запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.
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