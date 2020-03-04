Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T09:29+0300
https://ria.ru/20200304/1568123332.html
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
https://cdn25.img.ria.ru/images/155928/67/1559286700_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_d3583b2dc71e9aafb6bba691cf91bbab.jpg
РИА Новости

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

05:39 04.03.2020 (обновлено: 09:29 04.03.2020)
28425
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска пивного бара на жилом доме
Вывеска пивного бара на жилом доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом пишут "Ведомости".
Как рассказал газете глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, документ направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Россияне жалуются на шум посетителей таких заведений.
Пиво
8 октября 2019, 15:01
Пивовар оценил последствия запрета продажи алкоголя в барах в жилых домах
Согласно законопроекту, региональные власти смогут ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепите.
Хинштейн считает логичным увязать эти ограничения со временем торговли в розничных магазинах — на федеральном уровне с 23 до 8 часов с возможностью ужесточения в регионе.
Кроме того планируется установить на федеральном уровне минимальную площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — не менее 20 квадратных метров.
Витрина с алкогольной продукцией
18 ноября 2019, 04:17
СМИ: в России предложили сократить время продажи алкоголя
Парламентарий утверждает, что предложения по времени торговли поступали от бизнеса. По его словам, сейчас авторы проекта ждут заключения ГПУ. Ожидается, что окончательная редакция поправок будет готова в течение марта. Новый вариант направили начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
Представитель Минфина отметил, что законопроект требует доработки с учетом некоторых замечаний. В частности, запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов.
Продажа сигарет
19 ноября 2019, 11:11
В Минздраве допустили поднятие возрастного ценза на продажу сигарет
3101331653
Обсудить 48
РоссияГПУЛариса БрычеваГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Александр ХинштейнАлкогольОбщество
Популярные комментарии
Совсем хотят додавить владельцев магазинчиков...😡😡😡
4 марта, 05:48
Alex Capilat
22402783
Лучше бы чем полезным занялись.
4 марта, 06:00
Алексей Князев
28320851
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Мужчина в Коломенском парке в Москве
В Госдуме поддержали пересмотр стоимости услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Карты национальной платежной системы Мир
Банки стали реже выдавать россиянам кредитные карты
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
Лента новостейМолния