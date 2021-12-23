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РСПП предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов
РСПП предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов - РИА Новости, 23.12.2021
РСПП предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов и платы за их превышение, пишет в четверг... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:36
2021-12-23T09:36
экономика
сахалинская область
александр шохин
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
сахалин
лариса брычева
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов и платы за их превышение, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина помощнику президента РФ Ларисе Брычевой с критикой соответствующего правительственного законопроекта.Госдума 21 декабря приняла в первом чтении законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Сроки проведения эксперимента - с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года. Первым регионом была выбрана Сахалинская область, а затем требования могут распространить на другие регионы. Крупный бизнес предлагает доработать документ.Согласно законопроекту, организации в зоне эксперимента будут представлять отчеты по эмиссии парниковых газов, для них введут квоты на выбросы, а за их превышение придется платить. Также планируется создание регионального рынка углеродных единиц и единиц превышения квоты."Но РСПП предложил вообще отказаться от квот на выбросы и платы за их превышение. Кроме того, лобби предложило пока не подключать к эксперименту другие регионы – пока не будут получены "объективные положительные результаты" по Сахалину (т. е. после 2025 года). РСПП также опасается, что проведение эксперимента приведет к росту цен на энергоресурсы на 40–60%, и просит налоговых льгот для бизнеса", - пишет издание.Представитель РСПП пояснил газете, что изначально разработчики законопроекта предлагали провести эксперимент на Сахалине, а механизм и условия включения других регионов в пояснительных материалах не описаны. По словам собеседника, в области уже сейчас минимальная разница между объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, а в других регионах достичь углеродной нейтральности без существенного увеличения финансовой нагрузки на бизнес вряд ли получится."Высокий уровень выбросов одного региона может быть компенсирован высоким уровнем абсорбции на территории другого", - указывает Шохин в письме. Он отмечает, что квотирование выбросов может снизить экспортную конкурентоспособность предприятий на территориях эксперимента, а также сократить их инвестпрограммы, в том числе в энергетике и ЖКХ.Глава РСПП видит риск ухода компаний из регионов эксперимента туда, где выбросы не регулируются. В письме также упомянуты налоговые льготы, которых хочет получить промышленность в регионах эксперимента. Это инвестиционный вычет по налогу на добычу полезных ископаемых и повышающие коэффициенты к норме амортизации при исчислении налога на прибыль.Представитель комитета Госдумы по экологии сказал газете, что предложения РСПП будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. При этом замминистра экономического развития РФ Илья Торосов через своего представителя отметил, что Минэкономразвития рассмотрело замечания РСПП и дало "мотивированные комментарии с обоснованием, почему их позиция не может быть учтена". Он подчеркнул, что квотирование выбросов и взимание платы за превышение квот являются ключевыми моментами эксперимента.Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков в свою очередь отметил, что если убрать из эксперимента квотирование, непонятно, зачем тогда в России вообще нужно климатическое регулирование.
https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
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экономика, сахалинская область, александр шохин, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, сахалин, лариса брычева, россия
09:36 23.12.2021
 
РСПП предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов

РСПП предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов и платы за их превышение

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отказаться от квот на выбросы парниковых газов и платы за их превышение, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы РСПП Александра Шохина помощнику президента РФ Ларисе Брычевой с критикой соответствующего правительственного законопроекта.
Госдума 21 декабря приняла в первом чтении законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Сроки проведения эксперимента - с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года. Первым регионом была выбрана Сахалинская область, а затем требования могут распространить на другие регионы. Крупный бизнес предлагает доработать документ.
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Согласно законопроекту, организации в зоне эксперимента будут представлять отчеты по эмиссии парниковых газов, для них введут квоты на выбросы, а за их превышение придется платить. Также планируется создание регионального рынка углеродных единиц и единиц превышения квоты.
"Но РСПП предложил вообще отказаться от квот на выбросы и платы за их превышение. Кроме того, лобби предложило пока не подключать к эксперименту другие регионы – пока не будут получены "объективные положительные результаты" по Сахалину (т. е. после 2025 года). РСПП также опасается, что проведение эксперимента приведет к росту цен на энергоресурсы на 40–60%, и просит налоговых льгот для бизнеса", - пишет издание.
Представитель РСПП пояснил газете, что изначально разработчики законопроекта предлагали провести эксперимент на Сахалине, а механизм и условия включения других регионов в пояснительных материалах не описаны. По словам собеседника, в области уже сейчас минимальная разница между объемами эмиссии и поглощения парниковых газов, а в других регионах достичь углеродной нейтральности без существенного увеличения финансовой нагрузки на бизнес вряд ли получится.
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"Высокий уровень выбросов одного региона может быть компенсирован высоким уровнем абсорбции на территории другого", - указывает Шохин в письме. Он отмечает, что квотирование выбросов может снизить экспортную конкурентоспособность предприятий на территориях эксперимента, а также сократить их инвестпрограммы, в том числе в энергетике и ЖКХ.
Глава РСПП видит риск ухода компаний из регионов эксперимента туда, где выбросы не регулируются. В письме также упомянуты налоговые льготы, которых хочет получить промышленность в регионах эксперимента. Это инвестиционный вычет по налогу на добычу полезных ископаемых и повышающие коэффициенты к норме амортизации при исчислении налога на прибыль.
Представитель комитета Госдумы по экологии сказал газете, что предложения РСПП будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. При этом замминистра экономического развития РФ Илья Торосов через своего представителя отметил, что Минэкономразвития рассмотрело замечания РСПП и дало "мотивированные комментарии с обоснованием, почему их позиция не может быть учтена". Он подчеркнул, что квотирование выбросов и взимание платы за превышение квот являются ключевыми моментами эксперимента.
Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков в свою очередь отметил, что если убрать из эксперимента квотирование, непонятно, зачем тогда в России вообще нужно климатическое регулирование.
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ЭкономикаСахалинская областьАлександр ШохинГосдума РФРоссийский союз промышленников и предпринимателейСахалинЛариса БрычеваРоссия
 
 
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