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Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах - РИА Новости, 30.11.2023
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11:08 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах - РИА Новости, 30.11.2023
Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах
рано утром в Алма-Ате (Казахстан) загорелось трехэтажное здание, подвал и первый этаж которого были переоборудованы под хостел. Площадь возгорания составила 30... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:08
2023-11-30T11:08
справки
в мире
пожары
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202330 ноября рано утром в Алма-Ате (Казахстан) загорелось трехэтажное здание, подвал и первый этаж которого были переоборудованы под хостел. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован через час. На месте нашли тела 13 погибших. Четверо из них оказались иностранцами: двое граждан России, один из которых приехал из Якутии, и двое граждан Узбекистана. Еще девять – граждане Казахстана. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел работал незаконно. В ночь на 22 июля в Анталье (Турция) огонь охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи. В результате пожара погибли двое туристов, еще 10 пострадали. Возгорание удалось потушить за полтора часа.24 марта в Стамбуле (Турция) в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, еще два пострадали. 21 февраля в Москве на Международной улице произошел пожар на пятом этаже 16-этажной гостиницы "МКМ". Погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадало 11 человек. По данным следствия, пожар возник вследствие поджога. Фигурант дела о поджоге был арестован, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. 2 января в гостинице New County шотландского города Перт произошел пожар. О ЧП стало известно около пяти часов утра по местному времени (08:00 мск). На место происшествия прибыло девять пожарных машин и более 60 спасателей. При пожаре погибли три человека и собака, 11 человек обратились за медицинской помощью. 202229 декабря в казино-отеле Grand Diamond City Casino в камбоджийском городе Пойпет, недалеко от границы с Таиландом, произошел пожар. В тушении пожара и эвакуации людей приняли участие и тайские экстренные службы. Многие пострадавшие доставлены в лечебные учреждения соседней тайской провинции Са Кео. В результате возгорания 10 человек погибли, 30 получили ранения. 13 сентября в индийском городе Секундерабад произошел пожар в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна. В результате возгорания погибли восемь человек. Все жертвы были постояльцами расположенной гостиницы. 11 августа в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье произошел пожар в нелегальном хостеле. Погибли девочки 7 и 9 лет и их пятилетний брат, которых мать оставила без присмотра, заперев на мансардном этаже. Как установило следствие, дом по документам является частным, однако использовался как гостевой с 12 комнатами. Все комнаты сдавались в аренду без оформления каких-либо договоров, в том числе и мигрантам. В ночь на 29 июля в Москве произошел пожар в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо – их госпитализировали. В столичном главке заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. 202121 сентября в дагестанском Хасавюрте произошел пожар в здании гостиницы на углу улиц Датуева и Грозненская. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Были госпитализированы шесть человек. Позднее один из пострадавших, получивший стопроцентные ожоги тела, скончался. В ночь на 4 мая в Москве пожар произошел в гостинице "Вечный зов – Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Два человека погибли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
60
справки, в мире, пожары
Справки, В мире, пожары

Крупные пожары в гостиницах и хостелах в мире в 2021-2023 годах

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Сотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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Сотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Читать ria.ru в

2023

30 ноября рано утром в Алма-Ате (Казахстан) загорелось трехэтажное здание, подвал и первый этаж которого были переоборудованы под хостел. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован через час. На месте нашли тела 13 погибших. Четверо из них оказались иностранцами: двое граждан России, один из которых приехал из Якутии, и двое граждан Узбекистана. Еще девять – граждане Казахстана. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел работал незаконно.
В ночь на 22 июля в Анталье (Турция) огонь охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи. В результате пожара погибли двое туристов, еще 10 пострадали. Возгорание удалось потушить за полтора часа.
24 марта в Стамбуле (Турция) в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, еще два пострадали.
21 февраля в Москве на Международной улице произошел пожар на пятом этаже 16-этажной гостиницы "МКМ". Погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадало 11 человек. По данным следствия, пожар возник вследствие поджога. Фигурант дела о поджоге был арестован, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом.
2 января в гостинице New County шотландского города Перт произошел пожар. О ЧП стало известно около пяти часов утра по местному времени (08:00 мск). На место происшествия прибыло девять пожарных машин и более 60 спасателей. При пожаре погибли три человека и собака, 11 человек обратились за медицинской помощью.

2022

29 декабря в казино-отеле Grand Diamond City Casino в камбоджийском городе Пойпет, недалеко от границы с Таиландом, произошел пожар. В тушении пожара и эвакуации людей приняли участие и тайские экстренные службы. Многие пострадавшие доставлены в лечебные учреждения соседней тайской провинции Са Кео. В результате возгорания 10 человек погибли, 30 получили ранения.
13 сентября в индийском городе Секундерабад произошел пожар в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна. В результате возгорания погибли восемь человек. Все жертвы были постояльцами расположенной гостиницы.
11 августа в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье произошел пожар в нелегальном хостеле. Погибли девочки 7 и 9 лет и их пятилетний брат, которых мать оставила без присмотра, заперев на мансардном этаже. Как установило следствие, дом по документам является частным, однако использовался как гостевой с 12 комнатами. Все комнаты сдавались в аренду без оформления каких-либо договоров, в том числе и мигрантам.
В ночь на 29 июля в Москве произошел пожар в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо – их госпитализировали. В столичном главке заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения.

2021

21 сентября в дагестанском Хасавюрте произошел пожар в здании гостиницы на углу улиц Датуева и Грозненская. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин. Были госпитализированы шесть человек. Позднее один из пострадавших, получивший стопроцентные ожоги тела, скончался.
В ночь на 4 мая в Москве пожар произошел в гостинице "Вечный зов – Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Два человека погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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