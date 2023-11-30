https://ria.ru/20231130/khostel-1912822409.html
Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно
Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно - РИА Новости, 30.11.2023
Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно
Хостел в Алма-Ате, где погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, работал без разрешительных документов, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:17
2023-11-30T10:17
2023-11-30T11:35
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Хостел в Алма-Ате, где погибли 13 человек, в том числе двое граждан России, работал без разрешительных документов, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города.Отмечается, что объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел был переоборудован полтора месяца назад."Согласно закону Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов. При этом управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что при изменении функционального назначения с магазина на хостел "необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", чего сделано не было.
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912802754.html
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в мире, алма-ата, пожар, россия
В мире, Алма-Ата, Пожар, Россия
Мэрия Алма-Аты сообщила, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно
Мэрия: хостел в Алма-Ате, где погибли 13 человек, работал незаконно