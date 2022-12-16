https://ria.ru/20221216/vzyatki-1839074265.html

Подмосковных полицейских обвинили во взяточничестве после пожара в хостеле

Подмосковных полицейских обвинили во взяточничестве после пожара в хостеле - РИА Новости, 16.12.2022

Подмосковных полицейских обвинили во взяточничестве после пожара в хостеле

Пожар в подмосковном нелегальном хостеле для мигрантов, в котором погибли трое детей, привел на скамью подсудимых начальника отдела полиции, обвиняемого во... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T10:15

2022-12-16T10:15

2022-12-16T10:52

происшествия

жилье

ольга врадий

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пожар в подмосковном нелегальном хостеле для мигрантов, в котором погибли трое детей, привел на скамью подсудимых начальника отдела полиции, обвиняемого во взяточничестве, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Развилковского отдела полиции управления МВД России по Ленинскому городскому округу и его подчиненного. Они обвиняются в совершении коррупционных преступлений (пункт "в" часть 5 статья 290 УК РФ и часть 3 статья 291.1 УК РФ соответственно)", - сказала она.Следствие установило, что с декабря 2020 по июль 2022 года начальник при посредничестве подчиненного каждый месяц получал взятки от предпринимателя, чтобы полиция закрывала глаза на работу двух нелегальных гостиниц для эмигрантов."Данное преступление было выявлено следователями в ходе расследования уголовного дела по факту гибели трех детей в пожаре, который произошел в одном из этих домовладений, функционирующих как нелегальная гостиница", - добавляется в сообщении.Пожар в деревне Малое Видное Ленинского городского округа произошел 11 августа, погибли девочки 7 и 9 лет и их пятилетний брат, которых мать оставила без присмотра, заперев на мансардном этаже. Уже тогда следователи выяснили, что дом по документам является частным, однако использовался как гостевой с 12 комнатами. Все комнаты сдавались в аренду без оформления каких-либо договоров, в том числе и мигрантам. Был задержан управляющий гостевого дома."При изучении изъятой в хостеле документации следователи обнаружили, что часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности передавалась сотрудникам полиции. После чего они были задержаны", - говорится в релизе.Отмечается, что один из сотрудников и взяткодатель дали признательные показания и сотрудничали со следствием.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Видновский городской суд для рассмотрения по существу.

https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html

https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html

https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

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происшествия, жилье, ольга врадий, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)