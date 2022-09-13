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В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
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В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе
В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.09.2022
В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе
По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом в индийском городе Секундерабад,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:16
2022-09-13T15:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом в индийском городе Секундерабад, сообщает India Today."Когда на место прибыла полиция, шоурум и отель были заполнены густым дымом. Пожарные смогли спасти несколько человек при помощи лестницы. Спасатели поднялись наверх и вынесли шестерых человек, которые были без сознания", — приводит издание слова представителя местной полиции Дипти Чанданы.Уточняется, что все жертвы были постояльцами расположенной в здании гостиницы. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна.Полиция расследует происшествие. Предположительно, причиной возгорания мог стать оставленный заряжаться на ночь электротранспорт.
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в мире, индия, происшествия, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Индия, Происшествия, Новости - Туризм, Туризм
11:16 13.09.2022 (обновлено: 15:55 13.09.2022)
 
В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе

СМИ: не менее восьми человек погибли из-за пожара в здании гостиницы в Индии

© AP Photo / Mahesh Kumar AЗдание гостиницы в индийском городе Секундерабад, где произошел пожар
Здание гостиницы в индийском городе Секундерабад, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Здание гостиницы в индийском городе Секундерабад, где произошел пожар
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом в индийском городе Секундерабад, сообщает India Today.
"Когда на место прибыла полиция, шоурум и отель были заполнены густым дымом. Пожарные смогли спасти несколько человек при помощи лестницы. Спасатели поднялись наверх и вынесли шестерых человек, которые были без сознания", — приводит издание слова представителя местной полиции Дипти Чанданы.
Уточняется, что все жертвы были постояльцами расположенной в здании гостиницы. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна.
Полиция расследует происшествие. Предположительно, причиной возгорания мог стать оставленный заряжаться на ночь электротранспорт.
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