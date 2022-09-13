https://ria.ru/20220913/indiya-1816402866.html

В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе

В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе - РИА Новости, 13.09.2022

В Индии восемь человек погибли из-за пожара в гостиничном комплексе

По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом в индийском городе Секундерабад,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:16

2022-09-13T11:16

2022-09-13T15:55

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сен — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в примыкавшем к гостинице выставочном зале с электротранспортом в индийском городе Секундерабад, сообщает India Today."Когда на место прибыла полиция, шоурум и отель были заполнены густым дымом. Пожарные смогли спасти несколько человек при помощи лестницы. Спасатели поднялись наверх и вынесли шестерых человек, которые были без сознания", — приводит издание слова представителя местной полиции Дипти Чанданы.Уточняется, что все жертвы были постояльцами расположенной в здании гостиницы. Во время пожара там находились 25 человек. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, двое выпрыгнули из окна.Полиция расследует происшествие. Предположительно, причиной возгорания мог стать оставленный заряжаться на ночь электротранспорт.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

в мире, индия, происшествия, новости - туризм, туризм