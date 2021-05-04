https://ria.ru/20210504/pozhar-1731088999.html

Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадетов

Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадетов

Слет кадетов, участники которого пострадали при пожаре в гостинице в Москве, организован частным учреждением для ребят из трех городов России, в его отношении... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:28

2021-05-04T13:28

2021-05-04T13:43

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Слет кадетов, участники которого пострадали при пожаре в гостинице в Москве, организован частным учреждением для ребят из трех городов России, в его отношении проводится проверка правоохранителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.Пожар произошел ночью в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве. В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них восемь детей. Двое пострадавших взрослых скончались. Все дети находятся в удовлетворительном состоянии."В связи с сообщениями в СМИ о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве, в котором пострадали дети, приехавшие на слёт кадетов, департамент образования сообщает. Массовые мероприятия с участием детей в настоящее время не проводятся департаментом, в том числе департамент не является организатором упоминаемого в СМИ слета кадет", - говорится в сообщении.По информации столичных властей, мероприятие "было организовано частным учреждением для ребят из трех городов России". "В отношении организации проводится проверка правоохранительными органами", - добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081277.html

россия

москва

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Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-04T13:28 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, россия, москва, происшествия