https://ria.ru/20231130/pozhar-1912802923.html

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго россиянина при пожаре в хостеле

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго россиянина при пожаре в хостеле - РИА Новости, 30.11.2023

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели второго россиянина при пожаре в хостеле

Среди жертв пожара в хостеле в Алма-Ате — двое россиян, сообщил городской департамент полиции. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:41

2023-11-30T08:41

2023-11-30T09:40

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ерболат досаев

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АЛМА-АТА, 30 ноя — РИА Новости. Среди жертв пожара в хостеле в Алма-Ате — двое россиян, сообщил городской департамент полиции."Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших — иностранцы: двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Еще девять — граждане Республики Казахстан", — говорится в релизе.Ранее сообщалось об одном погибшем россиянине, приехавшем из Якутии.Пожар на улице Ади Шарипова начался около 05:30 по местному времени (02:30 мск). Горело трехэтажное здание, подвал и первый этаж которого были переоборудованы под хостел. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.Пожар ликвидировали примерно через час. На месте нашли тела 13 погибших. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.

https://ria.ru/20231130/pozhar-1912802754.html

алма-ата

россия

узбекистан

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в мире, алма-ата, россия, узбекистан, ерболат досаев