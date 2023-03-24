https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html

При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека

При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека - РИА Новости, 24.03.2023

При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека

Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:39

2023-03-24T09:39

2023-03-24T10:49

в мире

стамбул

турция

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135842/72/1358427278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_edd84de0f0906883639c541fa0e22c51.jpg

СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. Пожар разгорелся в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города около 07.45 (время совпадает с мск). "В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", - сообщает агентство. Причины происшествия устанавливаются.Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Обращений от россиян не было", - сообщили в генконсульстве.

https://ria.ru/20230324/zemletryasenie-1860249531.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, новости - туризм