https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека - РИА Новости, 24.03.2023
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека
Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:39
2023-03-24T09:39
2023-03-24T10:49
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. Пожар разгорелся в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города около 07.45 (время совпадает с мск). "В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", - сообщает агентство. Причины происшествия устанавливаются.Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Обращений от россиян не было", - сообщили в генконсульстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Турция, Новости - Туризм
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека
IHA: при пожаре в отеле на восточной окраине Стамбула погибли два человека
СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA.
Пожар разгорелся в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города около 07.45 (время совпадает с мск).
"В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", - сообщает агентство.
Причины происшествия устанавливаются.
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Обращений от россиян не было", - сообщили в генконсульстве.