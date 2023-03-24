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При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека - РИА Новости, 24.03.2023
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09:39 24.03.2023 (обновлено: 10:49 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/stambul-1860279201.html
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека - РИА Новости, 24.03.2023
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека
Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:39
2023-03-24T10:49
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СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA. Пожар разгорелся в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города около 07.45 (время совпадает с мск). "В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", - сообщает агентство. Причины происшествия устанавливаются.Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Обращений от россиян не было", - сообщили в генконсульстве.
https://ria.ru/20230324/zemletryasenie-1860249531.html
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в мире, стамбул, турция, новости - туризм
В мире, Стамбул, Турция, Новости - Туризм
При пожаре в стамбульском отеле погибли два человека

IHA: при пожаре в отеле на восточной окраине Стамбула погибли два человека

© Flickr / ccarlsteadПожарные на улицах Стамбула
Пожарные на улицах Стамбула - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Flickr / ccarlstead
Пожарные на улицах Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 24 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате пожара в отеле на востоке Стамбула, сообщило в пятницу агентство IHA.
Пожар разгорелся в семиэтажном отеле в районе Пендик на восточной окраине города около 07.45 (время совпадает с мск).
"В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали", - сообщает агентство.
Причины происшествия устанавливаются.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
Вчера, 04:08
Россияне не обращались в генконсульство в связи с пожаром в отеле на востоке Стамбула, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Обращений от россиян не было", - сообщили в генконсульстве.
 
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